Ataata Pohehe o Aspiring Mars Astronaut Sparks Discussion on Women in STEM

He riipene whakaata i runga ipurangi e whakaatu ana i a Alyssa Carson, 22 tau te pakeke o Amerika e whai ana i tana moemoea kia tau ki Mars, kua ara ake ano. Ahakoa he tino kaingākau a Carson ki te mokowhiti me te maha o nga whakatutukitanga i raro i tana whitiki, ka whiua te ataata ki nga hē me nga ahua kino.

I whakahēhia e nga purongo tirotiro meka, e whakapae teka ana te riipene whakaata kei te whakaarohia a Carson mo te miihana ki Mars me te aukati i a ia ki te marena me te whai tamariki. Ko enei kerēme e mau tonu ana nga whakaaro tawhito me te whakaaro kino mo nga mahi me nga wawata o nga wahine i roto i nga mara STEM.

He tino uaua te tukanga whiriwhiri astronaut a NASA me te hiahia kia whiwhi nga kaitono i te tohu paerua i roto i nga mara whai take me te iti rawa o te rua tau o te wheako ngaio. Karekau he rohe tau, ahakoa kei te 34 tau te pakeke o te kaitono e whakaaetia ana.

Ko Carson, nana i whakaoti te kaupapa rongonui o Kennedy Space Center's Passport to Explore Space me te whai tohu Paetahi mo te astrobiology, kei te timatanga tonu o tana haerenga whakamiharo. I tenei wa e whai ana ia i tana Tohu Tohu Paetahi mo te Mokowhiti me te Ao Putaiao, e whakaatu ana i tana tino ngakau nui ki te tirotiro mokowhiti.

Ko te horahanga o te ataata whakapohehe e whakanui ana i te hiranga o te tiritiri korero whai mana. Ka noho hei whakamaumaharatanga me arotake arohaehae tatou i nga ihirangi e kainga ana e tatou me te tirotiro i nga puna mo te tika me te pono. Ka taea e nga korero pohehe te mau tonu i nga ahuatanga kino me te aukati i te ahunga whakamua, ina koa ki te akiaki i nga roopu iti, penei i nga wahine, ki te whai i nga mahi i STEM.

Ko te whakatau me nga whakatutukitanga a Carson me whakanui, he mea whakatenatena mo nga kaiputaiao me nga kairangi rererangi, ahakoa te ira tangata. Ma te whakanui i ana whakatutukitanga me te whakakore i nga korero teka, ka taea e tatou te whakatairanga i te taiao whakauru me te tika i roto i te waahi torotoro mokowhiti.