Ko te Rare Rare Wind Gap Na te Rorohanga Moerangi Kohirangi ki Mars

By

Kua kitea e nga kaiputaiao ko te roha ohorere o te hau o Mars i tera tau i puta mai i te aputa onge i roto i te awa o nga matūriki whai utu, e kiia nei ko te hau solar, ka puta mai i te ra. Kua kitea ano tenei ahuatanga i runga i te whenua i mua atu, katahi ano ka puta ano.

I te Hakihea 26, 2022, i kite te MAVEN Orbiter o NASA e pupuhi ana te magnetosphere o Mars ki waho i nga mano maero, na te mea ka piki te hau o Martian mo te wa poto. I rite tenei roha ki te heke nui o nga matūriki hau solar e pa ana ki te waka mokowhiti, i miharo nga kairangahau.

Ko te huihuinga onge i kii he "takahanga a-ra tino kino" na Shannon Curry, te kaitirotiro matua mo te Mīhana MAVEN. Ko te roha o te hau he hua na te korenga o te hau o te ra, e pana ana ki te aukumete o Mars, ka paopao te nuinga o nga matūriki.

He rite ano te ahua ki te whenua i te tau 1999 ka tata ngaro te hau o te ra mo nga ra e toru, ka taea e to tatou hau ki te whakawhānui ake ki te 100 nga wa o tona rahinga noa i mua i te hokinga ki tona rahi taketake. Ko tenei huihuinga karekau he kino kino ki te ao.

E whakaponohia ana na nga matūriki tere ka eke ki mua, ka puta nga waahi kaore he hau o te ra. I roto i te rangahau o mua, i hono nga kairangahau i taua huihuinga roha o te rangi ki runga i te whenua ki tetahi waahi nui o te mata o te ra e kiia nei he kohao korona, me nga papa autō ngoikore e whakatere ana i te hau o te ra.

I te urunga o te ra ki tana wahanga morahi o te ra, e tohuhia ana e te nui haere o nga mahi, ka kaha ake pea nga kohao coronal hei nga tau e haere ake nei. Ma tenei ka nui ake te puta o te roha o te rangi, i runga i Mars me te whenua. Ka rangahau tonu nga kaiputaiao i enei huihuinga kia pai ake ai te maarama ki o raatau paanga me nga hua ka puta mo te wa roa.