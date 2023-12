Ko nga Whakaaturanga Maama Aurora i Kitea I tua atu i te Rangi o Papa

Kua kitea e nga kaitirotiro whetu ko nga whakaaturanga marama ethereal e kiia nei ko te aurora ehara i te mea iti ki te whenua, engari ka kitea i etahi atu aorangi i roto i to tatou punaha solar me tua atu. Ko enei whakaaturanga marama o te rangi e whakarato ana i nga matauranga nui ki nga ao manene e manaaki ana ia ratou.

Kua kitea e nga Kairangahau o te Whare Wananga o Leicester i te UK he aurora infrared ki Uranus mo te wa tuatahi. Ma te wetewete i te ao mo nga haora e ono ma te whakamahi i te Keck Observatory i Hawaii, ka kite ratou i nga tihi o te kanapa e tino tohu ana i te tukunga o te aurora.

Ka waihangahia te Aurora i te wa e pahekohe ana nga matūriki hiko mai i te Ra ki te papa autō o te ao. I te haerenga o enei matūriki ki te aorangi, ka mauhia e tana papa autō, ka werohia ki nga pou. I reira, ka tukituki ki nga ngota me nga ngota ngota i roto i te hau, ka whakaputa i nga arai o te marama.

Ko nga tae o nga aurora ka whakawhirinaki ki nga ngota motuhake e uru ana ki enei tukinga. Ko te hauota ka puta he kanapa kahurangi, ko te hāora e tuku ana i te marama matomato. Ko te teitei e puta ai nga tukinga ka pa ki te tae, me te rama whero ka puta ki nga teitei teitei me te matomato ki nga waahi iti.

I runga i a Uranus, ko nga hau e tino kitea ana i roto i tona hau ko te hauwai me te helium, ka puta he momo ahurei o te aurora. Kaore e kitea e te kanohi tangata, ka whiti te aurora o Uranus i roto i nga rohe ultraviolet me te reo irirangi o te hihinga hiko. Ahakoa i kitea tuatahitia nga aurora ultraviolet me te reo irirangi i te tau 1986 e te waka mokowhiti a Voyager 2 a NASA, ko te kitenga tata o te aurora infrared e whakaatu ana i nga matauranga pūtaiao hou.

Ehara i te mea ko tenei kitenga anake e whakamarama ana i te nui o te pāmahana ohorere o Uranus i roto i tona hau o runga, engari he whakamarama ano pea. Ko te wera i werohia e te aurora ka whai waahi ki te teitei ake o te pāmahana o te aorangi.

Ma te ako i nga aurora i etahi atu aorangi ka taea hoki te whakaatu i nga tirohanga mo te papa autō o Papa. Hei tauira, he rereke te huringa hurihuri o te papa autō o Uranus ki te ao, na reira he taiwhanga ahurei mo te mohio ki te whanonga o te papa autō me te hurihanga matawhenua.

Ko te kitenga o enei aurora whakamiharo i runga i etahi atu aorangi o to tatou punaha solar me tua atu e whakaatu ana i te ataahua me te kanorau kei tua atu o te rangi o Papatūānuku. He whakamahara ano ki a tatou he pehea te honohono me te tiri i etahi ahuatanga puta noa i te ao.