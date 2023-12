Nga Neanderthals me nga Elephants Torotika-Tusked: He Mahi Whakahoahoa

Ko nga rangahau whaipara tangata tata nei e whakaatu ana he tangata mohio nga Neanderthal ki te hopu me te patu patu o nga arewhana torotika, he momo tino nui i te wa o te Pleistocene. He rereke ki nga whakapono o mua, ko tenei hononga i waenga i nga Neanderthals me enei momo whakangote whenua nui kaore i whakawhäitihia ki te waahi kotahi. Ko nga kaiputaiao mai i MONREPOS, te Whare Wananga o Johannes Gutenberg o Mainz, me te Whare Wananga o Leiden kua whakawhanuihia a raatau rangahau ki te whakauru i etahi atu waahi e rua i te mania o te Taitokerau o Uropi, a Gröbern me Taubach.

I kitea e te rangahau he ahua rite ki te patu patu i nga waahi e toru, e kii ana ko te mahi a nga Neanderthals i nga arewhana torotika-tika he mahi auau. Ko enei arewhana, e kiia ana e toru nga wa te rahi ake i nga arewhana ora o Ahia, he nui te kai me te ngako. Inaa, ka taea e te tinana o te tane pakeke kotahi te pupuri i te kai o ia ra mo te 2,500 Neanderthal pakeke.

Ko tenei tirohanga hou ka wero i nga whakapae o mua mo te whanonga Neanderthal. E whakaponohia ana ko nga Neanderthal anake i huihui i roto i nga roopu iti tata ki te 20 takitahi. Heoi ano, na te nui o te whakamahi i nga arewhana torotika-tika e tohu ana tera pea i hangaia e nga Neanderthals etahi roopu nui ake mo te wa poto, i whakawhanake ranei i nga tikanga hei tiaki me te penapena i nga kai maha.

Ko nga paanga o tenei rangahau ka tae atu ki tua atu o te mohio ki te whanonga Neanderthal. Ko te kaha ki te whakangau me te kai i nga kararehe nunui nei i whai paanga nui ki te oranga me te oranga o nga Neanderthal. Ka kitea he nui o ratou pukenga me te urutau, e tohu ana i te tino mohio ki to ratou taiao.

I roto i nga rangahau a meake nei, ko te tumanako nga kairangahau kia hohonu ake ki roto i nga tikanga whakangau a Neanderthals i te wa e whaaia ana enei arewhana nunui me te paanga o enei mahi ki etahi atu kararehe kai me te taiao whanui. Ko nga kitenga e whakaatu ana i nga kaha whakamiharo me te mohio o nga Neanderthals, e whakamarama ana i to maatau mohiotanga mo tenei momo tangata kua ngaro.

I whakaputahia te rangahau matawhānui i roto i te Proceedings of the National Academy of Sciences me te taapiri i tetahi takoha nui ki to maatau mohio ki te taunekeneke a nga Neanderthals me o raatau taiao. Ka whakanui i te uaua o a raatau mahi whakangau me te whakanui i te hiranga o enei mea hanga ataahua i roto i nga hapori Neanderthal.