Ko nga Akoranga Hou e whakaatu ana i nga Manu Moata e tohatoha ana i te DNA ki nga Neanderthals

He rangahau tata nei i whakahaerehia e te Whare Wananga o California i San Francisco kua kitea he hononga miharo i waenga i nga tangata hou he manu tomua me o tatou tupuna kua ngaro, ko nga Neanderthals. Ma te whakamahi i te putunga korero me nga korero ira, hauora, me te oranga mai i te haurua miriona taangata, ka whakataurite nga kairangahau i nga ira e pa ana ki te aranga wawe me te DNA mai i nga Neanderthals me Denisovans.

Te ahua nei ko nga tangata e mau ana i nga momo momo ira e ara wawe ana ki a Neanderthals i kii ano he hiahia mo te oho moata. Ko Tony Capra, he tohunga ira kunenga i te Whare Wananga o California, e whakamarama ana, "Kua kitea e matou he maha nga momo Neanderthal e hono ana ki te ahua o te tangata ata." Ko enei momo momo ira i awhina i o tatou tupuna ki te urutau ki te oranga i nga ahopae teitei o te raki o Uropi.

Heoi, ko te mea he tangata ata tonu kaore pea i te painga. E ai ki a Capra, ko nga momo ira e tohu ana he tere ake te karaka o roto e pai ake ana ki te whakatika ki nga huringa o nga taumata marama i nga wa rereke. I nga waahi he rereke nga haora o te awatea, he pai ake te karaka tinana mo te oranga.

Ma te rangahau ano e whakamarama nga rereketanga ira i waenga i nga tangata tawhito me nga tangata hou. Mai i te raupapatanga o te ira ira tangata Neanderthal i te tau 2010, kei te rangahau nga kaiputaiao he pehea te rerekee o to tatou DNA ki tera o o tatou tupuna. Hei taapiri, kua kitea he waahi a Neanderthal DNA ki etahi ahuatanga hauora, penei i te iti o te awe ki te mate Covid-19 me te hono ki te mate a Dupuytren.

Ahakoa kua ngaro atu nga Neanderthals i te 40,000 tau ki muri, kei te mau tonu o raatau taonga tuku ira i roto i te tini o nga tangata hou. Ko tenei rangahau hou e whakaatu ana i etahi atu korero mo o taatau DNA tiritahi me nga huarahi i hangaia ai e nga ahuatanga o o tatou tupuna ko wai tatou i enei ra. Na, mena he manu moata koe, ka taea e koe te mihi ki o ira Neanderthal mo te awhina i a koe ki te ara me te tiaho ia ata.