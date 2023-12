Ko Takuta Jeremy Heyl te Kaihautu o te Tari Ahurangi me te Ahurangi o UBC

Ko Takuta Jeremy Heyl, he tohunga rongonui i roto i nga mahi astrophysics kaha teitei, kua tohua hei upoko hou mo te Tari Ahurangi me te Ahurangi i te Whare Wananga o British Columbia (UBC). Hei te Hanuere 1, 2024 ka timata tana tuunga.

Ko te tari, e mohiotia ana ko tetahi o nga waahanga ahupūngao me te tino kanorau i Kanata, e whakanui ana i te whānuitanga o nga waahi rangahau me te hapori akonga whakatapua. He tata ki te 250 nga tauira paetahi e tohunga ana ki te ahupūngao me te arorangi, 240 nga tauira ahupūngao miihini, neke atu i te 3,000 nga tauira tau tuatahi kua uru ki etahi atu kaupapa UBC.

Ko te whakatuunga a Takuta Heyl me nga tumanako nui, i te mea kei te noho tonu te tari ki waenga i nga rangatira e rua i Kanata mo ana mahi rangahau. Ko nga rangahau i mahia e te manga he maha nga momo marautanga, tae atu ki te ahupūngao tono, te arorangi, te astrophysics, te optics, te koiora, te ahupūngao maataa, te ao, te taikaha, te ahupūngao hauora, te ahupūngao karihi, te ahupūngao matūriki, me te ariā aho.

I mihi a Takuta Meigan Aronson, te Dean of Science i UBC, i te huarahi whiriwhiri hei huarahi pai ki te arotake i te ahunga a te tari. I whakapuakihia e ia tana mihi ki te hunga katoa i uru ki te rapu, me te whakaatu i nga korero whakaaro me te tirohanga tahi i tukuna e Takuta Heyl.

Ko te tango i te mana o Taakuta Colin Gay, nana nei i tu hei upoko mo te tari mo nga tau tekau kua hori, ka kawea mai e Takuta Heyl te nui o nga tohungatanga me nga wheako ki tana mahi hou. I a ia e mahi nui ana, he nui nga mahi a ia ki te mahi astrophysics tino kaha, e aro ana ki te mohio ki nga ahuatanga o te astrophysical tino, penei i nga papaka ma, nga kohao pango, me nga whetu neutron.

I te mea he kaiwhakaako rongonui, kua whanakehia e Dr. Heyl nga akoranga auaha me te whakahihiri mo te ahupūngao me te arorangi, e whakatutuki ana i nga tauira paetahi me nga tauira paetahi. He tino kaingākau ia ki te whakaako i nga tohunga kore-pūtaiao e aro nui ana ki te arorangi.

I tana mahi hou hei tumuaki mo te tari, ko te whai a Takuta Heyl ki te whakatairanga i te Tari Ahurangi me te Ahurangi o UBC ki nga taumata hou, e ngana ana ki te hiranga i roto i te rangahau, te matauranga, me te mahi auaha. Ko tana tirohanga e whakanui ana i te hiranga o te whakauru me te mahi tahi, kia noho tonu te tari ki mua i te ahu whakamua o te ahupūngao me te arorangi.

Ko te komiti rapu matua mo te Ahurangi me te Ahurangi, he tangata rongonui mai i te mara, i whai waahi nui ki te kowhiri i a Takuta Heyl hei tumuaki tari hou. Ko o raatau tohungatanga me o raatau mohiotanga i whai waahi ki te whakatau, i whakapumau i te maia ki te kaha o Takuta Heyl ki te arahi i te tari ki te waa hou.