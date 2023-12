Ko te Maatauranga e whakaatu ana i te kaha o Crows ki te ako me te whakamahi i nga taputapu

Ko nga rangahau hou i whakaputaina i roto i te Nature Communications e whakaatu ana i nga mohiotanga ki nga pukenga hinengaro o nga karei Amerika me o raatau matatau ki te whakamahi taputapu. Ko te rangahau, i whakahaerehia e te mahi tahi o nga whare wananga puta noa i Washington, Florida, me Utah, i uru ki te mataki i nga roro o nga kakao Amerika i a ratou e whakamahi ana i nga kohatu hei tiki kai mai i te ngongo kua whakakiia ki te wai.

I kitea e nga kairangahau ko nga pokapu ako motika me nga pokapu whakahaere i roto i nga roro o nga kaokao mohio ake i te wa e whakamahia ana nga taputapu. I tetahi atu taha, ko nga roro o nga kakao iti ake te mohio i whakaatu i te whakahohenga i roto i nga pokapū tukatuka tairongo me te teitei. Ko tenei e tohu ana ko te mohio ki nga taputapu e hono ana ki nga maharatanga motuhake me te whakahaere i nga uaua.

Ko te mea whakamiharo, i kitea ano e te rangahau he tino mohio nga kaokao wahine ki te whakamahi taputapu, e whakaatu ana i te taumata teitei ake o te matatau ki o ratau hoa tane. Ko te whakapae a nga kairangahau ka pa atu tenei ki te tiaki me te iti ake o nga mahi a nga kuao uwha, i kaha ake ai te kaha ki te whakamahi taputapu.

Ahakoa ko etahi momo kaokao anake e mohiotia ana mo o raatau whakamahinga taputapu, penei i te kaokao o New Caledonian me te kaokao Hawaii, e ai ki tenei rangahau ko etahi atu momo kaokao, tae atu ki te kaokao Amerika, he ngawari ki te ako me te whakamahi taputapu.

Hei ako i nga mahi roro o nga kakao, ka whakamahia e nga kairangahau tetahi tikanga kore-ahuru e kiia nei ko te 18F-fluorodeoxyglucose positron emission tomography (FDG-PET). Na tenei tikanga i taea ai e ratou te tirotiro i nga mahi roro me te kore e hiahiatia he pokanga, he whakato ranei, hei whakaiti i te ahotea mo nga kakao. Ka whakamahia hoki te FDG-PET i roto i nga whakaahua rongoa, penei i te tirotiro i te mate a Alzheimer.

I roto i nga whakamatautau, i whakangungu nga kairangahau i nga kokoo ki te whakamahi kohatu hei whakaoti i tetahi putanga whakarereke o te wero pakiwaitara Aesop. Hei utu mo te ipu ki tonu i te wai, ka whakamahia he ngongo maramara, me nga kohatu e whakairihia ana ki waho o te ngongo kia pai ai nga kiore ki te hiki te taumata wai. He puff tiihi hei utu ki raro o te ngongo.

I kitea e nga kairangahau ko te whakangungu i nga kokoo ki te whakamahi i nga kohatu he mea ngawari, a ka ako nga manu i nga huarahi e tika ana kia whiwhi i te utu.

Ka whai waahi tenei rangahau ki to maatau mohio ki te mohiotanga corvid me te whakaatu i etahi atu taunakitanga mo te mohio me te kaha ki te whakaoti rapanga o nga kaka. Na te kaha o te whakamahi taputapu me nga whatunga neural urutau, ka mau tonu nga kakao ki te hopu i nga kairangahau me te tuku whakaaro ki te uaua o te whanonga kararehe.