Ko te Ngaru o nga Wawhatinga e tipu ana ka pa ki nga wharekai o te Tonga

Ko te pikinga o te pakaruhanga ki nga whare kai rongonui e rua o te pito tonga kua noho pohehe nga mana whakahaere o te rohe. I tenei wa kei te whakatewhatewha nga pirihimana Guelph i enei aitua, engari kare tonu i te maarama he whanaungatanga ranei. I puta nga aitua i te taha tata, i puta te awangawanga i waenga i nga kaipakihi me nga kainoho o te rohe.

I te aitua tuatahi, ka kitea e tetahi tangata e haere maara ana he kuaha karaehe pakaru i tetahi pakihi kei te tiriti o Gordon e tata ana ki te huarahi o Edinburgh ki te Tonga. Ko te ukauka me te kaipanui kaari i korerotia i tahaetia mai i te rehita moni. I puta tenei aitua i te 7 i te ata, ka mau te aro o nga kainoho o te takiwa e haere ana ki te mahi i nga haora ata.

Tata ki te rua haora i muri mai, ko te rangatira o tetahi whare tata i te tiriti o Gordon me te tiriti o Lowes i kii mai ano he pakaruhanga mai. I tana taenga atu ki te mahi, ka kite ia kua pakaru te tatau karaihe o mua, kua ngaro tetahi pouaka moni. E ai ki nga tirohanga tuatahi e toru nga tangata i uru ki nga mahi kino e rua. Ka maumahara nga kaiwhakaatu i te kitenga o te hunga whakapae i wehe atu i te waahi i runga i te ahua he waka ma, he Mustang pea.

Na enei aitua ka tupu i roto i te wa poto me te tata, kei te kaha nga mana whakahaere o te rohe ki te tirotiro i te ngaru o te pakaruhanga mai. Kei te kaha rapu nga pirihimana Guelph i nga korero ka awhina pea ki te tautuhi i te hunga whakapae, i to raatau waka wehe ranei. Ka akiakihia nga kainoho me nga kaipakihi o te takiwa kia noho mataara me te whakaatu wawe i nga mahi whakapae ki nga mana whakahaere.

FAQs

P: He hononga nga pakaru-mai e rua?

Kare i te tino mohio mena kei te hono nga pakaru-mai e rua. I tenei wa kei te whakatewhatewha nga pirihimana Guelph i nga aitua ki te whakatau i nga hononga kei waenganui i a raatau.

P: He aha te mea i tahaetia?

I te pakaruhanga tuatahi, he rehita putea kei roto he putea me tetahi kaipanui kaari i korerohia i tahaetia. I te wa tuarua, i ngaro tetahi pouaka putea.

Q: He tohu kei runga i nga whakapae?

Ko nga whakatewhatewha tuatahi e whakaatu ana i te whai waahi o nga whakapae e toru. I kite nga kaiwhakaatu i a ratou e wehe ana i nga waahi i runga i tetahi waka ma, he Mustang pea. Kei te kaha rapu nga pirihimana Guelph i nga korero ka taea te awhina ki te tautuhi i te hunga whakapae, i to raatau waka rere ranei.

P: Me aha nga kainoho me nga pakihi o te takiwa?

Ka akiakihia nga kainoho me nga kaipakihi o te takiwa ki te noho mataara me te tuku korero ki nga pirihimana Guelph i nga mahi whakapae, i nga korero whai take ranei. Ka taea e te mahi tahi me te tuku purongo i te wa tika te awhina i te hunga whakahaere ture i roto i a raatau mahi ki te hopu i te hunga e mau ana enei mahi pakaru.