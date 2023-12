Ka Whakawhanakehia e nga Kairangahau a EPFL te Hangarau hei Whakangungu i nga Whatunga Neural Analog, Te Whakapaipai i te Pungao ki te Ako Hohonu.

Kua eke nga kairangahau EPFL i te tino angitu i roto i te whakawhanaketanga o nga whatunga neural tairitenga ma te hanga i tetahi algorithm e taea ai te whakangungu i a raatau kia rite ki nga whatunga mamati tuku iho. Ko tenei ahunga whakamua ka whakatuwhera i te kuaha ki etahi atu huarahi kaha-kaha i roto i nga taputapu ako hohonu.

Ko nga whatunga neural hohonu, penei i te Chat-GPT, he nui te kaha na to raatau kaha ki te tukatuka i te maha o nga raraunga ma te ako algorithmic. Heoi, ko te piki haere o te rahi, te uaua, me te whakapau kaha kua puta he awangawanga mo o raatau paanga ki te taiao.

Hei whakatika i tenei take, i tirotirohia e nga kairangahau, na Romain Fleury mai i te Laboratory of Wave Engineering a EPFL, i nga momo rereke a tinana ki nga whatunga matihiko. Ko o raatau kitenga, i whakaputaina i roto i te Putaiao, he whakamaarama i tetahi algorithm mo te whakangungu i nga punaha tinana e pai ake ana te tere, te pakari, me te whakaiti i te whakapau hiko ka whakaritea ki nga tikanga o naianei.

I pai te whakamatautau a te roopu i a raatau algorithm i runga i nga punaha-a-tinana ngaru, tae atu ki era e whakamahi ngaru oro, ngaru marama, me nga ngaruiti. Ko Ali Momeni, te kaituhi tuatahi me te kairangahau LWE, e whakaatu ana i te pai o te huarahi, me te kii ka taea te whakamahi ki te whakangungu i tetahi punaha tinana.

Ko te kaupapa hou kei muri i a raatau algorithm ko te whakakapi i te tuku whakamuri (backpropagation) me te whakawhiti whakamua tuarua i roto i te punaha tinana. Ma tenei whakahou ka taea te whakahou i ia paparanga whatunga ki te rohe, ka whakakore i te hiahia mo te mahanga mamati me te whakaiti i te whakapau kaha. I tua atu, ka hono atu tenei huarahi ki te ako a te tangata, kia pai ake ai te koiora.

I whakamahia e nga kairangahau a raatau algorithm ako-a-rohe (PhyLL) ki te whakangungu i nga punaha oro me te miihini ngaruiti, tae atu ki tetahi punaha whatu kua whakatauirahia, kia rite ki te whakangungu a BP. I tua atu, i whakaatu te tikanga i te pakari me te urutau ahakoa ka pa ki nga raruraru ohorere, i runga ake i te ahua o te toi.

Ahakoa kei te hiahiatia tonu nga whakahou matihiko o nga tawhā, ko te whai a te roopu EPFL ki te whakaiti i te tatauranga matihiko i nga wa e haere ake nei. Kei te whakamahere ratou ki te whakatinana i a raatau algorithm ki runga i te punaha mata iti-iti me te tirotiro i tona tauineine mo nga whatunga neural me nga rau paparanga me nga piriona taapiri.

Ko tenei pakaruhanga i roto i te whakangungu whatunga neural tairitenga he oati mo nga otinga ako hohonu ake te kaha-kaha me te taiao. Ma te whakaiti i te rahi me te whakapau hiko, ka whai waahi enei ahunga whakamua ki te mau tonu o nga hangarau AI.