Ka ngaro te hau o te ra i te mea ngaro a Martian

Whakarāpopototanga: Kua hurahia e nga rangahau o mua tata nei tetahi huihuinga kaore ano i kitea i mua i Mars - te ngaronga ohorere o te hau o te ra, ka puta he koretake huri noa i te ao. He maha nga patai i puta mai i tenei ahuatanga miharo i waenga i nga kaiputaiao.

Kua kitea e nga kaiputaiao tetahi ahuatanga rereke i roto i to tatou punaha solar: ko te hau o te ra, he awa o nga matūriki kua tukuna e te ra, kua ngaro ngaro atu huri noa i te aorangi Mars. Ko tenei huihuinga ohorere i miharo nga kairangahau me te hiahia ki te hura i nga take kei muri.

Na te korenga o te hau o te ra i hanga he koretake huri noa i Mars, ka pa ki te hau o te ao me te papa autō. Ko tenei koretake kei te maaharahara i waenga i nga kaiputaiao, na te mea kua whakararu i nga taunekeneke o mua i waenga i a Mars me te ra.

I mua, i whakaponohia ko te hau o te ra ka noho tonu, ka pana marie ki nga aorangi i roto i to tatou punaha solar. Ko tana kore ohorere kua werohia tenei whakaaro, ka puta te ngaru o nga whakaaro me nga ariā mo te take i ngaro atu ai.

Ko etahi o nga kaiputaiao e kii ana na nga raruraru i roto i te korona o te ra, te paparanga o waho rawa atu o te hau, i puta mai tenei ahuatanga rerekee. Ko etahi e kii ana ko nga huringa o te papa autō o Mars te take mo te kore o te hau o te ra.

Ko tenei huihuinga kaore ano i kitea i mua ake nei i akiaki nga kaiputaiao ki te whakakaha ake i a raatau mahi rangahau, me te whai kia hurahia te putake me nga paanga pea mo Mars me te punaha solar katoa. Ma te mohio ki nga tikanga i muri i te ngaronga o te hau o te ra, ka taea e koe te whakaatu i nga maaramatanga matua mo te hihiko o to tatou ra me ona awe ki nga aorangi tata.

Ahakoa te ngaronga ngaro o te hau o te ra huri noa i a Mars i miharo ai nga kairangahau, e whakaatu ana hoki i te uaua me te whanui o te punaha solar. I te haere tonu o nga kaiputaiao ki te whakatewhatewha i tenei kaupapa pohehe, ko te maaramatanga o te tangata ki te ao ao ka piki whakamua.