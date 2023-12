Nga Rawenga Pumanawa o te Waahanga-Kopa Kopa Maama Maama mo te Rapu Exoplanet

By

Ko te whakaahuatanga whakawhiti kua tukuna he waahi kaore ano kia kitea mo te kitenga me te tohu o nga exoplanets. Heoi ano, ma te whakawhirinaki anake ki nga pihi-a-waa-a-waa-a-ira kare pea e tino kitea te pikitia. Ahakoa ka awhina te kopaki-waahanga ki te tautuhi i te waahi o nga whakawhitinga, ka warewarehia nga korero nui kei roto i te rereketanga taiao me nga whakarereketanga o nga tohu whakawhiti.

Ko nga rangahau o mua kua angitu te whakamahi i nga rama rama-a-waa ki te tarai i nga whakawhitinga exoplanet na te kaha ake o te tohu tohu. Heoi, ko te whakaaro o te huarahi he riterite nga ahuatanga o nga whakawhitinga katoa, kaore e aro ki nga rereketanga ka puta. I tua atu, karekau te tikanga ki te hopu i nga whakarereketanga pea i roto i nga tohu whakawhiti na nga iwi kereteretiera, etahi atu mea ranei.

Hei whakatika i enei herenga, kua whakawhanakehia e nga kairangahau he algorithm hei kite i nga whakawhitinga rerekee takitahi i roto i nga pihi rama whetu. Ka whai whakaaro tenei algorithm ki nga mea penei i te iti o te owehenga tohu-ki-haruru, te ngaro o nga raraunga, me te iti o nga reeti tauira, he mea uaua ki te tautuhi i nga whakawhitinga takitahi.

Ma te whakaaro takitahi ki te whakawhiti, ka whai matauranga nui nga kaiputaiao ki te ahua me te rereketanga o enei huihuinga. Ko tenei huarahi ka taea te kite i nga ahua whakawhiti e rereke ana i te tikanga me te tautuhi i nga whakarereketanga pea ka puta mai i nga awe o waho. Hei tauira, ka taea e te algorithm te awhina ki te wehewehe i nga tohu whakawhiti kua whakarerekehia e te tukunga laser me nga hanganga mega orbiting.

Ko nga ahunga whakamua i roto i nga rangahau whatu rohe wa i whakawhiwhia ki nga kaiputaiao nga taputapu ki te tuhura i nga punaha exoplanetary penei i mua. Ma te awhi i nga huarahi hou kei tua atu i te kopaki-waahanga, ka taea e nga kairangahau te hura i nga uaua me nga uaua o nga whakawhitinga exoplanet me te whakatuwhera i nga huarahi hou mo te ako i nga punaha exoplanetary.