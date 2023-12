E Tatari ana nga Kaitiaki Whetu ki te ua Mīharotanga Meteor i waenganui i te rereke o nga taumata parahanga marama

Kei te rikarika nga kaititiro whetu huri noa i te ao ki tetahi o nga whakaaturanga tino whakamiharo o nga whetu pupuhi i tenei wiki i te wa e eke ana te ua meteor Geminids ia tau ki tona tihi. Ko te ua o tenei tau, e kiia nei ko "Nature's own Christmas Lights," ka oati he tino whakamiharo, me te neke atu i te 100 meteors i te haora e whakamarama ana i te rangi o te po.

Engari, ko te kaha o te tangata ki te pai ki tenei tirohanga tiretiera ka whakawhirinaki nui ki to ratau waahi me te taumata o te parahanga marama i to ratau rohe. Ko te UK, hei tauira, he nui nga rereketanga o nga taumata parahanga marama puta noa i ona taone. Te faaite ra te hoê titorotororaa aita i maoro a‘enei e 12 oire i roto i te fenua tei tapaohia mai te mau haapoheraa maramarama ino roa ’‘e, mai ia Lonedona, Manchester e Birmingham. He rereke, e 20 nga taone he iti ake nga taumata parahanga marama, penei i Lancaster, Chippenham, Folkestone, Truro, me Winchester, kei reira te Milky Way e tino kitea ai.

Ko te ua meteor Geminids i puta mai i nga otaota i mahue mai i te asteroid Phaethon, i kitea i te tau 1862. He tino rongonui enei meteors i waenga i nga kaititiro whetu na te kanapa me te ahua maha-tae, he maha nga wa ka puta mai he kowhatu o te kowhai, te matomato, me te puru puru. E taunaki ana kia kimihia he waahi pouri o te rangi e tata ana ki te kahui whetu Gemini, ka puta mai nga meteors ki te whiti, me te tatari marie ki te whakaaturanga whakamiharo. Karekau he karu karu, karu karu ranei e hiahiatia ana, na te mea ko te kanohi tahanga te mea pai mo te kite i enei whetu pupuhi.

Ka piki te ua meteoro o tenei tau i te ahiahi o te Taite tata ki te 7:30 i te ahiahi, he mea whakamiharo te kite mo te hunga waimarie ki te noho ki tetahi waahi iti rawa te parahanga marama. I te wa e rite ana te ua ki te marama hou, he pouri ake te rangi, ka kii nga kaitirotiro arorangi me nga kaiputaiao ko te tau 2023 he tau tino pai mo te kite i nga hikoi meteor puta noa i te rangi.

No reira, ahakoa kei roto koe i tetahi taone kanapa, i tetahi waahi ranei me te rangi parakore o te po, tangohia he wa ki te maioha ki nga mea whakamiharo o te ao o runga. Ko te ua meteor Geminids he waahi makutu ki te hono atu ki te ataahua o te ao, hei whakamahara ki a tatou mo te nui me te miharo kei tua atu o to tatou ao iti.