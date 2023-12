Ka taea e te Tenise te whakararu kino mo te whara o te roro, e ai ki nga rangahau

Ko te Paanga Poi Tennis Ka Pahekehia te Roo Taonga, Ka kitea e te Akoranga

E ai ki tetahi rangahau tata nei ko te tenehi, he hakinakina e pa ana ki te kaikawe me te mohio, ka raru pea te whara o te roro (TBI) mena ka whiua tetahi kaitakaro e te poi tenehi. Ahakoa ka honoa e matou nga hakinakina penei i te whutupaoro, te poikiri, me te whutupaoro me te ngangau, ko te paanga o te poi tenehi tere tere ki runga i te mahunga he rite tonu te kino.

I kitea e te rangahau mehemea ka tere ake te tere o te poi tenehi i te 89 maero ia haora ka pa ki te mahunga o te kaitakaro, tera pea ka paheke. Ki te whakaaro ka taea e nga kaitakaro tenehi ngaio te mahi i nga tere neke atu i te 100 mph, he nui te tupono o te TBI i te hakinakina. Ahakoa kaore e taea e nga kaitakaro runaruna te patu i te poihe, ka taea tonu te whara mai i nga poi tenehi, ahakoa onge.

Ka whakanuia e nga tohunga te hiranga o te mohio me te whakamarumaru i nga whara o te mahunga ka puta mai i nga paanga o te paoro tennis, i te mea he hakinakina rongonui te tenehi me te miriona o nga kaiuru puta noa i te ao. I whakamahia e nga kairangahau he tauira rorohiko, he rite ki era i whakamahia ki te matapae i nga whara o te mahunga i nga aitua motoka, ki te aromatawai i te paanga o te poi tenehi e pa ana ki te upoko tangata i nga momo tere, koki, me nga waahi.

I whakaatu ano te rangahau ko nga whara o te mahunga mai i nga poi tenehi ka pa ki te taha o te mahunga, ki te koki 90-tohu tika ranei. I whakaputaina enei kitenga i te Journal of Applied Mechanics. Ahakoa e kiia ana ko nga whiu he whara roro ngawari, ka puta tonu he tohu whakararuraru penei i te mahunga, te mangere, me te uaua ki te arotahi, ka roa mo nga wiki, mo nga marama ranei.

Ahakoa i aro nui tenei rangahau ki te tupono ki nga tane pakeke, me nui ake nga rangahau hei whakatau i nga tupono ka tupono mo nga wahine me nga tamariki. Heoi, ko te ahua ka rite nga kitenga puta noa i nga ira tangata me nga roopu reanga.

I te piki haere tonu o te rongonui o te tenehi me te piki haere o te whai waahi, he mea nui kia mohio nga kaitakaro, kaiako me nga maatua ki nga raru e pa ana ki te hakinakina. Ko nga whakatupato penei i te mau mahunga e tika ana, me te mahara ki te tuunga i te wa e takaro ana, me kaha ki te whakaiti i te puta mai o nga whara nui o te mahunga.