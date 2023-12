Ka Whakawhanakehia e nga Noke Moana Rahihi te Rautaki Whakatupu Ake

Ko etahi o nga noke moana kua whai tikanga rerekee mo te whakaputa uri ma te whakatipu i te toke tuarua ki o ratou pito o muri, ka mutu ka whati ki te kimi hoa. Ko nga syllids matomato Hapanihi (Megasyllis nipponica) e whakamahi ana i tenei rautaki rereke, pera i te ripoata i roto i tetahi rangahau i whakaputaina i roto i nga Purongo Putaiao. Ko enei noke ka noho ki raro o te moana engari ka reri ana ki te whakaputa uri, ka puta nga huringa nui, ka huri i o ratau tinana ki te hanga e kiia nei he epitoke. Ma tenei huringa ka taea e ratou te kauhoe i roto i te pou wai, ka whakawhiwhia ki a ratou te kaha ki te haere tawhiti ki te rapu hoa.

Ahakoa ka mate te nuinga o nga kutukutu i muri i te whakaputa uri, ka rere ke te huarahi o nga syllid matomato Hapani. Ka hangaia he wahanga ki o ratou pito hiku e kiia nei ko te stolon, ka mutu ka wetewete ka kauhoe ki te kimi i nga mema o te wahine kee mo te whakahoa. Ko te stolon ehara i te hiku noa engari he mea hanga katoa me ona ake roro, kanohi, antennae, me ona whekau ira tangata. Heoi, karekau he waha e mahi ana, he punaha nakunaku ranei, i te mea ko tana kaupapa anake he whakaputa hua me te paoa i mua i te mate tere.

Ko nga kairangahau i uru ki te rangahau i tino miharo ki te whakapuakitanga o nga ira Hox i roto i te stolon. I te tuatahi, i whakaaro ratou kia whakaatahia te ahua o te ira o te rauropi taketake, me nga ira mo te mahunga, te wahanga waenga, me te hiku e whakaatu ana i nga tuunga kotahi. Heoi, i kitea e ratou he mahunga me te hiku anake te stolon me te kore te wehenga waenga. Kaore ano kia tino marama te tikanga o te wehenga o te stolon, engari e whakaponohia ana ka pakaru i te wa e korikori ana.

I te haerenga o te stolon ki te rapu hoa i roto i te pou wai, ka timata te toenga noke ki te tipu i tetahi puku iti hei whakakapi i te hiku kua ngaro. Kei te noho tonu tenei noke kaha, e whangai ana, e whakatipu ana i tetahi atu reke wetekina hei whakaputa uri a muri ake nei. Ko te rautaki whakawhānau ahurei o enei noke moana e whakaatu ana i te tirohanga whakamihiharo ki nga tikanga kanorau me nga tikanga auaha e whakamahia ana e nga rauropi mo te oranga me te whakatipu i to ratau taiao.