Ko te Whakakitenga Whakanuia te Whakapumautanga o nga Tikanga Kai a Tyrannosaur

Na te kitenga whakamiharo i whakawhiwhia ki nga kaiputaiao nga taunakitanga nui hei tautoko i te whakapae kua roa e mau ana mo te whakarereketanga o nga tikanga kai a Tyrannosaurs i a ratou e pakeke haere ana. I roto i te kitenga kotahi i roto i te mahi, ka kitea e nga kairangahau o Alberta's Royal Tyrrell Museum of Palaeontology tetahi parapara Gorgosaurus e 75 miriona tau te pakeke me ona puku kua tiakina.

I te ata tirotiro i te tau 2009, ka kitea e nga kaiputaiao he koiwi waewae e puta mai ana i te riu riu o te dinosaur. Ma te miharo, ka mohio ratou kei te matakitaki ratou i nga toenga o te kai whakamutunga a te Gorgosaurus, kua mau ki roto i tona kopu mo nga tekau miriona tau.

I tata nei, he tātaritanga i whakahaeretia i roto i te kopu i whakapumau i te noho mai o nga waewae kiko o te Citipes elegans, nga mokoweri iti penei i te manu. Ko tenei ahua o Gorgosaurus te tohu mo te wa tuatahi i tino tiakina te kopu o te Tyrannosaur.

Ko Takuta Darla Zelenitsky o te Whare Wananga o Calgary, tetahi o nga kaituhi o te rangahau, i whakapuaki nga kare-a-roto mo te kitenga. I a ia e whakaaro ana he mea kino mo te Citipes, i whakaae ia ki te whiunga o te waimarie. I whakaputaina nga kitenga i roto i te retaata Science Advances.

I kitea e te parapara kua tiakina ko te Gorgosaurus pea i mate i roto i te wiki i muri i te kai i tana kai whakamutunga, ahakoa kare tonu i te mohiotia te take o te mate. I kitea te tupapaku i roto i te putunga hongere o te awa, e tohu ana i te nehu kaore i toremi. Ka noho nga awa hei taiao pai mo te tiaki parapara na te nui o te parataiao.

Ko te Gorgosaurus rangatahi, he whanaunga iti ake no te T. Rex rongonui, e kiia ana kei waenganui i te rima me te whitu tau. I te wa i mate ai, tata ki te 738 pauna te taumaha me te 13 putu te roa. Ko te mea nui, i kitea ano e te rangahau he rerekee nga tikanga me nga kai a nga taiohi Tyrannosaurs i whakaritea ki o raatau hoa pakeke.

Ko nga Gorgosauruses pakeke, tata ki te 2,200 pauna te taumaha, i mohiotia mo te hopu otaota nui me o ratou kauae me o ratou niho kaha. He rerekee, ko nga rangatahi i whakaatu te kakama me te tere, ka whiriwhiri ki te whai i nga kai iti. Ko te tauira Gorgosaurus i kitea i Alberta he tino mohio ki te whanonga whangai o enei konihi tawhito, e whakaatu ana i te tika me te whiriwhiri i te wa e hopu ana i nga taonga iti me te tere penei i a Citipes.

Ko te whakaaro o nga kairangahau ki te whakamahi i enei kitenga ki te ahu whakamua i a raatau rangahau mo nga hiahia kai a Tyrannosaurs me pehea te tipu o enei tikanga i roto i te waa. Ma te tohu i nga huringa o te kai me te tautuhi i te momo taonga kua pau, e tumanako ana ratou ki te hura i etahi atu mea ngaro e karapoti ana i enei mea whakamiharo. I te mutunga, ko te maarama ki te kaha o Tyrannosaurs ki te noho i nga kohanga kaiao rereke puta noa i to ratau oranga ka whakamarama i to raatau angitu kore e rite ki nga kaipahua apex.