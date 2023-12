Rapa Prehistoric Sea Predator i Hunakina ki UK

He mea whakamiharo kua kitea e te roopu o nga kaiwhaiwhai parapara i te UK. Kua hurahia e ratou te angaanga nui o te kaipahua o mua o te moana e kiia nei ko te pliosaur. I noho tenei ngarara moana ki te moana tata ki te 150 miriona tau ki muri.

Ko Steve Etches te kaimätai paearu, i uru ki te kapa, i kii ko te angaanga ko tetahi o nga mea tino rongoa kua kitea. Kei te piri tonu te kauae o raro me te angaanga o runga, ka kite tatou i te ahua o enei mea ora.

He mea hanga nui te pliosaur, ka eke ki te 39 putu te roa. He tinana motuhake te ahua o te roimata me ona peka e wha he rite ki te pore e taea ai te neke tere i roto i te wai. He pūkahukahu mo te manawa hau me te kauae kaha ki tonu i nga niho taratara, ko te pliosaur he kaikino kino. Ka whakatauritea e etahi kaiputaiao ki te tyrannosaurus rex o te moana.

Ko tetahi ahuatanga whakamiharo o te pliosaur ko tona kaha ngau. E ai ki a Emily Rayfield te tohunga paleobiologist o te Whare Wananga o Bristol, tata ki te 33,000 newton te kaha ngau a te pliosaur, he rite ki te tyrannosaurus rex. Ki te whakataurite, he 700 newtons te kaha ngau o te tangata.

He rereke ki nga whakapono rongonui, ehara te pliosaur i te mokoweri engari he ngarara. I whakawhirinaki atu ki etahi atu ngarara mo ana kai, penei i tona whanaunga, te plesiosaur, me te ichthyosaur rite ki te aihe. He mahi kai tangata, he kai i etahi atu pliosaurs.

Ko te kitenga o tenei angaanga pliosaur i tata ki Kimmeridge Bay i te Tai Jurassic i te tonga o Ingarangi. Na te ahua ngoikore o nga toenga, me kawe te keri ki runga taura i runga ake i te takutai. Ko te tukanga o te keri i te angaanga ka whakaatuhia i roto i tetahi kaupapa motuhake me te tohunga maori rongonui a David Attenborough, ka paoho ki runga BBC One i te Ra o te Tau Hou.

Ko tenei kitenga whakamiharo e homai ana ki a tatou he tirohanga nui ki te ao moana tawhito me nga mea whakamiharo i huri haere i o tatou moana. Ka noho hei whakamaumaharatanga mo te kanorau whakamiharo i noho i nga miriona tau ki muri me te nui o nga mea e toe ana hei kitea.