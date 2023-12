Te Whakakitenga o nga Honu Moana Matatoka Ka werohia nga Whakapono o mua mo nga tipu o mua

I kitea e te rangahau tata nei, e rua nga parapara iti, porotītaha i whakapono tuatahi he tipu o mua, he toenga o nga honu moana. I kitea nga parapara i te haurua rau tau ki muri i Kolomupia e Padre Gustavo Huerta, he tohunga kaingākau ki nga tipu parapara. I te tuatahi i whakaarohia he tohu mo te momo sphenophyllum, he tipu ngaro e pa ana ki nga "hiku hoiho" hou.

Heoi, i te tirotiro ano i nga parapara a nga kairangahau mai i te Universidad del Rosario i Bogotá ka kitea he kitenga miharo. Engari i nga uaua o te tipu, i kitea e te roopu he paparanga kirikiri o te kiko koiwi hautai, e arai ana i a raatau ki te aukati i te mea he tipu nga parapara. I muri i te whakatairite i nga parapara ki nga honu moana ora me etahi atu parapara, ka whakatau nga kaiputaiao ko nga parapara porowhita ko nga anga, he karapa ranei, o nga pepeke honu moana.

Na te tātaritanga o nga parapara i kitea te tipu o nga wheua hei utu mo nga uaua, tae atu ki nga taunakitanga o nga koiwi kei roto i te anga e kiia nei ko te neural me te utu, me nga hononga tino whai kiko i waenganui i a raatau. Ko te whakatau a nga kairangahau he iti ake i te kotahi tau te pakeke o enei honu, no te momo Desmatochelys padillai, he momo protostegid.

Ko te pohehe i te tohu i nga parapara hei tipu ka mohiotia he he, a kua whakaingoatia e te roopu nga honu ko "Turtwig," i muri i te ahua o te Pokémon he wahi-honu me tetahi waahanga tipu. Ko te whakamaoritanga hou o nga parapara he tino maaramatanga mo te timatanga o te whanaketanga honu me te taapiri i te maarama ki nga honu moana kua ngaro.

I mihi a Takuta Nick Fraser, he tohunga mo te paoontology vertebrate, ki nga kitenga o te rangahau, e kii ana ko te tohu o nga parapara hei honu pao e hono ana ki nga taunakitanga, ka taea hoki te tuku korero nui mo te tohu momo. Ko Ahorangi Andy Gale, he kaimätai whenua me te kaimätai o mua, i whakanui i te hiranga o tenei kitenga, me te whakaatu i nga kino o te kite i nga mea e hiahia ana te tangata kia kite, ahakoa karekau.

Ko tenei rangahau he wero i nga whakapono o mua mo nga tipu o mua me te whakawhanui i o maatau mohiotanga mo te whanaketanga honu moana i te wa o Mesozoic. Ko te tirotiro ano i nga parapara hei whakamaumaharatanga mo te hiranga o te tātari tupato me te ngakau tuwhera ki te rangahau pūtaiao.