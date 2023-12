50-Tau-Tau-Tauhia Nga Mea Ngaro Kua Whakatauhia: Ko Nga Matawaenga I Kii Pohehetia Ko Nga Tipu He Tino Nga Honu Pepe

Ko tetahi keehi i miharo nga kaiputaiao mo nga tau 50 kua hipa kua pakaru. E rua nga parapara iti porowhita, i whakaponohia he tipu i te tuatahi, kua tohua ano hei peepi honu. I kohia nga parapara e tetahi tohunga Kolombia ko Padre Gustavo Huertas i waenganui i nga tau 1950 me 70 i te taone nui o Villa de Leyva.

I te wa i kitea ai, i pohehe a Huertas i te tohu i nga parapara hei tipu na te ahua o te ahua o te rau ki ia tauira. Heoi, he rangahau tata nei i whakahaerehia e nga kairangahau i te Field Museum i Chicago kua kitea ko nga taonga porowhita, he peepi honu.

Ko Fabiany Herrera, he wahanga o te roopu rangahau, i whakamarama, "Ka tirohia e koe i roto i nga taipitopito, ko nga raina e kitea ana i runga i nga parapara kaore i te rite ki nga uaua o te tipu—ko taku whakaaro he wheua tera." I runga ano i te tātaritanga, ka whakatauhia ko nga parapara i hoki mai ki te wa i waenga i te 132 me te 113 miriona tau ki muri, ka noho ki te wa o nga dinosaur.

Ko te mea whakamīharo rawa atu ko nga pepeke honu ka pao noa i te wa i mate ai ratou. Ko Edwin-Alberto Cadena, te tohunga tohunga mo te Paleontologist, i uiuia mo nga parapara, i kii, "He rite tonu te ahua o tenei ki te karapa—te anga o runga o te honu." I te wa i tirotirohia ai nga whakaahua, ka kitea he tamariki rawa nga honu. Ka miharo a Cadena, ka kii, “He mea whakamiharo tenei, na te mea ehara tenei i te honu anake, engari he tauira pao, he iti rawa.”

I runga i tenei kitenga whakamohio whenua, kua whakahiatotia e nga kairangahau nga parapara ko "Turtwig," i muri i te ahua rongonui o te Pokémon he whakakotahitanga o te honu me te tipu. Ko te whakarōpūtanga o enei parapara hei whakamaumaharatanga mo te kukuwhatanga tonu me te whakapai ake i to tatou mohiotanga ki te ao taiao.