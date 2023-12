Tuhinga Hou: Wetewete me te Whakahou i te Whare Tranquil Trail i te Moutere o Bowen

Whakarāpopototanga: Hurihia he hokinga whakaahuru i te Whare Ararangi i te Moutere o Bowen. Ka wheako i te whakamaarama matihiko i a koe e whakangawari ana i te taiao me te harikoa ki te ngawari o te ao. Rukuhia koe ki roto i te kowhiringa o nga pukapuka kua oti te whakaaro hei whakakorikori i to hiahia kopikopiko me te whakatipu hononga hohonu ki te ao taiao. Kia harikoa ki te kore o nga mata, ka taea e koe te ruku i a koe ki roto i nga taiao marino. Whakanuia ki nga mahi penei i te wehewehe rakau, te ruku ki roto i te ipu kua wera i te ahi, me te reka ki te reka o te taraute korowha kua hopukina e te rohe. Tirohia te tino ngako o te haerenga o te wiki, ko nga whakararuraru ka pa ki a koe ko nga kitenga o nga tohorā rangatira.

Ka wheako i te Ataahua i waenganui i te Nature

Mawhiti atu i te ngangau me te ngangau o te taone nui ka kitea te whakamarie i te Whare Trail i te Moutere o Bowen. Ka noho ki waenganui i nga otaota matomato, ka hoatu e tenei whare ataahua he waahi ataahua mo te hunga e rapu okiokinga ana i te ao matihiko. E karapotia ana e te tino ataahua o te taiao, ka rongo koe i te hononga hohonu ki te taiao, me te mawhiti mai i nga whakamohiotanga tonu me te panuku mutunga kore.

Kitea ano te hari o te panui

Kuhu atu ki roto i te Whare Trail ka powhirihia e te kohinga pukapuka kua oti te whakarite. Kua whiriwhiria marietia ia tangata hei whakahihiko i te hiahia haereere me te whakakorikori i te ahua morearea i roto i a koe. Rukuhia koe ki roto i te kupu tuhituhi ka ngaro koe i a koe ki nga korero whakahirahira me nga korero korero. Ma tenei rerenga korero ka haria koe ki nga waahi tawhiti, ka whakakorikori i te hiahia ki te tuhura i te koraha kore.

Wewetehia ka hono ano

Ko tetahi o nga ahuareka nui o te noho ki te Whare Trail ko te kore o nga mata. Waiho i muri i nga whakararuraru mamati me te awhi i tenei waa. Whakauruhia nga mahi e hono ai koe ki te taiao, penei i te wawahi rakau, te tahu ahi ranei i roto i te kaukau. Ka noho ki te taha o te mura wera o te umu rakau, me te poikiri i nga ahuareka ngawari o te ao. Pato ki te Wi-Fi mena e tika ana, engari mo nga hiahia Netflix i etahi wa ka ngawari te makona.

Awhi i te Ataahua me etahi atu

Kaore he hiahia mo nga mahi whakangahau me nga whakangao nui i te Trail House. Engari, whakamau ki te marino o to taiao me te reka ki te reka o te taraute korowha kua hopukina e te rohe. Tukua te hauhautanga hei arahi i a koe ki te ahua o te whakangā pono. A, ki te waimarie koe, ka kite koe i tetahi tohorā ataahua e rere ana i roto i nga wai e tata ana, me te taapiri i te mahi makutu ki to haerenga i nga wiki.

Whakamaherehia to Mawhiti i tenei ra

Ko te Trail House i runga i te Moutere o Bowen e tatari ana ki to taenga mai, ka whai waahi ki te momotu mai i te ao matihiko me te kimi whakamarietanga i roto i te ngawari o te ao. Ko te utu mo te $269 mo ia po CAD, ka oati tenei rerenga marie he wheako e kore e warewarehia i waenga i te ataahua o te taiao. Whakapaia to noho inaianei ka timata ki te haere ki te whakahou me te rapu whaiaro.