Ko te Whakakitenga Hou e whakaatu ana i te Phospholipids hei Molecule Tohu i roto i nga Condensates Pūkoro

Kua kitea e nga Kairangahau o Weill Cornell Medicine te mahi a te phospholipids i roto i nga condensates pūkoro, he waahanga iti kei roto i nga pūtau. Ko tenei kitenga ka wero i te whakapono o mua ko te phospholipids te mahi matua i roto i nga kiriuhi pūtau me te whakatuwhera i nga huarahi hou mo te tirotiro i te koiora pūtau. He paanga ano pea mo te rangahau mo nga mate neurodegenerative penei i te amyotrophic lateral sclerosis (ALS) me te mate a Alzheimer.

Ko te condensates pūtau, e mohiotia ana ko te condensates biomolecular, he rūrūtia rite te hinu i hangaia mai i te pūmua me te ngota ngota RNA e hanga ana i nga waahanga motuhake i roto i nga pūtau. He ahurei nga ahuatanga matū o enei waahanga ki te taiao wai o te pūtau. He maha nga mahi a te condensates i roto i nga pūtau, penei i te whakakorikori i nga pūmua e uru ana ki roto i nga tukanga pūtau me te whakakorikori i nga ngota ngota RNA i nga wa o te ahotea. Kei te hono ano ratou ki te hanganga o nga whakahiato pūmua rereke e kitea ana i roto i nga mate neurodegenerative.

I roto i ta raatau rangahau i whakaputaina i roto i te Nature Chemical Biology, i kitea e nga kairangahau he maha nga wa kei roto i nga condensates nga phospholipids hei taapiri atu ki nga pūmua me te RNA. E tohu ana tenei he mahi kore mohio nga condensates i mua hei pokapu tohu mo te phospholipids. I kitea ano e nga kairangahau ko te whakarereke i nga taumata phospholipid ka taea te raweke i nga tau me nga ahuatanga o te condensates.

Ko Dr. Samie Jaffrey, te Ahorangi Greenberg-Starr i te Tari mo te Rongoa i Weill Cornell Medicine me te kaituhi matua o te rangahau, i kii i tenei kitenga he "kitenga nui" e whakaatu ana i nga waahi nui o te tohu tohu lipid i roto i nga pūtau. Ko Takuta Jason Dumelie, he kaiwhakaako mo te rongoa rongoa me tetahi mema o te taiwhanga Jaffrey, te kaituhi tuatahi o te rangahau.

Ko tenei rangahau e whakawhanui ana i to maatau mohiotanga ki nga condensate pūkoro me o raatau mahi i roto i te koiora pūtau. E whakaatu ana i te hiranga o te phospholipids hei tohu ngota ngota i roto i enei waahanga me o raatau paanga ki nga mate neurodegenerative. Ko etahi atu rangahau mo tenei waahanga ka puta he tirohanga hou me nga rautaki rongoa mo enei ahuatanga uaua.