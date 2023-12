Te Wetewete i te Mea Ngaro: He Painga Whakamiharo o te Whare e Whakawero ana i te Tikanga Tauutuutu a Onsager

I roto i te rangahau hou, kua kitea e nga kairangahau mai i te Whare Wananga o Tsukuba me NIMS tetahi kitenga whakahirahira e whakawero ana i te kaupapa tauutuutu a Onsager kua roa nei. Kua kite te kapa i tetahi momo awe hou o te Hall he rereke te ahunga o te paheketanga o te ia i runga i te ahunga rere. E ai ki te kaupapa, e kore e taea te ahua penei, engari i kitea e nga kairangahau he huarahi hei whakamaarama ma te tono i tetahi whakaritenga autō kore.

Ko te paanga o te Hall, e mohiotia ana ko te paanga Hall anomalous, ka puta i te wa e rere ana te iahiko hiko i roto i te kaikawe, i te aukume ranei i te aroaro o te papa autō, ka puta he ngaohiko e noho tika ana ki nga ahunga hiko me te papa autō. E kii ana te kaupapa tauutuutu a Onsager ka noho tonu te ahunga paopao o nga irahiko, ahakoa te ahunga o te ia i roto i te rererangi e tika ana ki te papa autō.

I roto i ta raatau rangahau, i kite nga kairangahau i tetahi paanga anisotropic anomalous Hall mo te wa tuatahi i roto i te waikura spinel NiCo2O4 kiriata kikokore me te anisotropy aukume koeko. Ko tenei paanga i whakaatu i te whakawhirinaki ki te ahunga o te ia. Ma te whakaaro ki te hangarite o te paanga kua kitea, i kii te roopu ki te whakaurunga o tetahi hanganga autō e mohiotia ana ko te toroidal quadrupole autō kua rapoi.

Hei whakamaarama i tenei paanga o te Hall karekau he whakahē i te kaupapa tauutuutu a Onsager, i whakaarohia e nga kairangahau he tauira tinana. I angitu tenei tauira mo te noho kotahi o te toroidal quadrupole me te ferromagnetism na te anisotropy autō koeko.

Ko tenei kitenga ka whakatuwhera i te ao hou mo nga mahi putaiao rawa me te ahupūngao taketake. Ka whakawerohia to maatau mohiotanga ki nga ahuatanga autō me te whakaara i nga patai mo nga herenga o nga ariā kua whakaritea. Me rangahau ano kia hurahia nga tikanga o raro e kawe ana i tenei paanga o te Hall miharo. Ko nga kitenga o te rangahau kua whakaputaina i roto i te pukapuka rongonui Nature Communications.

I te haere tonu o nga kaiputaiao ki te whakatewhatewha i tenei ahuatanga, ka maarama ko to maatau mohiotanga mo te paanga o te Hall kaore i te oti. Ko tenei rangahau ehara i te mea ka whakanui noa i to maatau mohiotanga ki nga ahuatanga o te magnetotransport engari e whakaatu ana hoki i te hiranga o te whakawero i nga ariā kua whakapumautia kia kitea nga rohe putaiao hou.