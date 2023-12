Te Ataahua o te Nebula Ngakau: He Whakaaturanga Whakapaipai o te Whakamiharo Tiretiera

Whakarāpopototanga: Ka torotoro tenei tuhinga i te tino ataahua o te Heart Nebula, kei roto i te kahui whetu o Cassiopeia. Kaore i rite ki te pseudoscience o mua, ka rukuhia tenei waahanga ki nga whakaahua tuuturu o te ao whakamiharo. Ko te Heart Nebula, e mohiotia ana ko te Running Dog Nebula, e whakaatu ana i nga tae oraora me te hora i tetahi waahi nui i te rangi o te po. Ko te ahua whakamiharo, i hopukina e Paul Macklin, e whakaatu ana i te hononga whakamihi o nga whetu tino nui me te hua o te katote.

Ko te titiro ki te rangi o te po he wheako hohonu, ina koa ka mataki koe i te Heart Nebula i te kahui whetu o Cassiopeia. Ko tenei mea whakamiharo o te rangi, e kiia ana ko te Running Dog Nebula, ka kite tatou i te hohonutanga whakamataku o te ao.

Kei te tata ki te 7,500 tau-marama te tawhiti atu i to maatau ao, ka whakaatu te Heart Nebula i te rahi o te rahi, e 2 nga nekehanga o te rangi po. Hei whakamaarama i tera, ka kapi i te waahi nui ake i te Marama. Ko te nui o te rahi ka waiho hei ahuatanga rongonui o te kahui whetu o Cassiopeia.

Kei te puku o te Heart Nebula e noho ana nga whetu tino nui, e hanga ana i tona ahua motuhake. Ko nga tae kikorangi o te kahurangi e kanikani ana puta noa i tenei mahi whakahirahira he hua o te hāora katote me te whanariki. Ko te taunekeneke i waenga i nga whetu i roto i te nebula ka hanga he tino whakakitenga.

Ko Paul Macklin te tohunga whakaahua whetu rongonui i hopu i tenei ahua whakamiharo o te Heart Nebula. I runga i te ngakau nui, i whakapau kaha a Macklin i nga haora 72 mo te hopu i te kopere tino pai mai i tana iari i Indiana. Ko te whakaahua ka puta he tohu mo tona kaingākau me tana pukenga, he whakakotahi i nga mosaic motuhake o nga waahi whero hohonu, whero-karaka, puru, me nga waahi kikorangi hohonu i roto i te nebula.

I roto i te ao e pourihia ana e te pseudoscience me te pouri, he mea nui ki te rapu whakatenatena mai i te kanapa o te ao. Ko te Heart Nebula hei whakamaumaharatanga mo nga mea whakamiharo kei tua atu o to tatou ao, e akiaki ana i a tatou ki te torotoro i nga ao o te aoiao me te awhi i te tino ataahua o te ao.

Mena kei a koe he whakaahua e mau ana i te mana whakamataku o te ao, ka mihi atu ki a koe ki te whakapuaki mai ki a matou i Daily Telescope. Tahi, kia whakamarama tatou i te ao ki nga tino whakamiharo o te putaiao me te kitenga.