Ko te Atlas Pūtau Roro Hou e Whakahurihia ana te Rangahau Neuroscientific

I roto i te whakatutukitanga o te whenua, kua angitu te roopu o nga kairangahau mai i nga whenua rereke ki te hanga i tetahi atlas pūtau matawhānui o te roro whakangote katoa. Ko te atlas pūtau, e aro ana ki te roro kiore, e tuku ana i nga korero taipitopito mo te neke atu i te 32 miriona nga pūtau, tae atu ki o raatau momo, waahi, korero mole, me te hononga. Ko tenei mahi kare ano i puta i mua ake nei ka whai matauranga nui ki nga mahi o roto o te roro kiore, he tauira e whakamahia nuitia ana i roto i te rangahau neuroscience.

He mea nui te maarama ki te whakahaere me te mahi o nga iahiko roro mo te mohio ki te roro o te tangata me te whakawhanake maimoatanga mo nga mate hinengaro me te neurological. Ko te atlas pūtau hou i hangaia, he mea putea e te National Institutes of Health's BRAIN Initiative®, e whakatakoto ana i te waahi mo te ahu whakamua o nga rongoatanga tika mo enei ahuatanga.

Kei roto i te atlas nga raraunga hangahanga, transcriptomic, me te epigenetic, hei mahere mo te maarama ki nga mahi me nga mahi o nga iahiko roro. E whakaahua ana i nga momo pūtau i roto i nga rohe rereke o te roro kiore, e whakarato ana i te raarangi whanui o nga panui ira, me te torotoro i nga mano tini o nga tautau puutau takitahi. I tua atu, ko te atlas e whakaatu ana i nga whakarereketanga epigenetic o nga pūtau, e whakamarama ana i nga momo momo pūtau roro.

I tua atu, kei roto i te atlas nga korero mo nga neurotransmitters me nga neuropeptides e whakamahia ana e nga momo rereke me o raatau hononga i roto i te roro. Ko enei raraunga e whakaatu ana i nga maaramatanga ki nga tohu matū e haangai ana mo nga mahi ara iahiko roro me te mahi roro katoa.

Ko tenei mahi mahi tahi, ko nga rangahau tekau i whakaputaina i roto i te Nature, e tohu ana i tetahi whakatutukitanga nui i taea e te NIH BRAIN Initiative. Ko te angitu o tenei atlas pūtau e whakatakoto ana i te turanga mo te whakawhanake i nga mapi rite o te roro tangata me te roro primate ehara i te tangata, kia kaha ake to maatau mohio ki te hanga roro me te mahi.

Ko nga kairangahau kei te timata inaianei ki te waahanga o muri mai o te NIH BRAIN Initiative, e mohiotia ana ko te BRAIN Initiative Cell Atlas Network (BICAN). Ko tenei kaupapa hurihuri e whai ana ki te huri i te rangahau neuroscience ma te maarama whanui ki nga pūtau me nga mahi pūtau o nga roro maminga. Ko nga mahi a te BICAN, me etahi atu kaupapa nui-nui, ka para i te huarahi mo nga mahi angitu i roto i te rongoa i nga mate roro me te hura i nga maataapono matua e whai ana i te whanonga.