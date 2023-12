Te Tipu Hou i roto i nga Rakau Whero o California: He Whakakitenga mo te Rokiroki Wao

I kitea e te rangahau whenua i muri i te ahi ahi kino ka pa ki roto i te Big Basin Redwood State Park o California, i whakaatu nga rakau whero rongonui i te kaha whakamiharo ki te whakatipu tipu hou. He rereke ki nga whakapono o mua, kaore te tipu hou i whakawhirinaki anake ki nga rahui waro tata. Engari, ka paopao nga rakau ki nga rahui waro tawhito me nga kopa puku i hanga i nga rau tau ki muri.

Ko te rangahau, i taia tata nei i roto i te retaata Nature Plants, i tātarihia nga pihi mai i nga rakau whero kua tahuna. Ma te whakamahi i te ahua o te radiocarbon dating, i taea e nga kairangahau te whakatau tika i te tau o te waro e whakamahia ana mo te tipu hou. I kitea e ratou i whakamahia e nga rakau nga rahui waro mai i te 50 ki te 100 tau, na enei kitenga ko nga waahi tawhito rawa atu mo nga rahui waro e whakamahia ana mo te tipu.

Kia mohio ai nga kairangahau ki tenei mahi, ka whakatauritea e nga kairangahau nga rahui waro o nga rakau ki nga kaute tirotiro me nga putea penapena. Ko te waro hou ake ka horohia, ka tere ake te whakamahi, ko te waro tawhito ka penapena ka waiho kia kore e pa. Ko te tipu hou i tipu mai i nga puku kua moe i mua i tipu i te wa e mahuri tonu ana nga rakau, ko etahi i timata mai i te 2,000 tau.

He nui nga paanga o enei kitenga mo te kaha o nga rakau whero ki nga ahi ahi. Na te nui haere o nga huihuinga huarere kino na te huringa o te rangi, he mea nui te mohio ki nga tikanga ora o enei rakau rongonui. Ko nga rakau Whero karekau he kiri matotoru me te teitei teitei engari he mana motuhake ano hoki ki te toro atu ki nga rahui waro o mua, ka tino kaha ki te ahi.

I tua atu, ko tenei rangahau e whakaatu ana i te hiranga o te rangahau me pehea nga momo rakau e penapena waro i roto i te waa. Ka whai waahi nui nga rakau ki te mahi hei totohu waro ma te tango i te waro hauhaa mai i te hau ka huri hei taonga koiora, hei toa hiko ranei. He mea nui te mohio ki enei tikanga mo te whakatika i nga tuku waro o te ao me te whakaiti i nga paanga o te huringa o te rangi.

Mo te anga whakamua, ka whai nga kairangahau ki te ako i etahi atu momo rakau nunui, tawhito, penei i te sequoia nui, kia nui ake ai o ratou mohiotanga mo o ratou kaha ki te rokiroki waro. Ma te wetewete i nga mea ngaro o enei roroa onamata, ka hohonu ake te maarama ki nga mahi nui a nga rakau i roto i to tatou rauwiringa kaiao me te mahi mo te oranga tonutanga.