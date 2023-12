Taitara: Nga Maramatanga Hou mo nga Tauwhitinga Maama-Maama i Whakakitea Na roto i te Attosecond Soft-X-ray Absorption Spectroscopy

Whakarāpopototanga: Kua whakawhanakehia e nga Kairangahau o te Institute of Photonic Sciences (ICFO) tetahi tikanga pakaru whenua e kiia nei ko te attosecond soft-X-ray absorption spectroscopy e taea ai te ako o nga hikohiko hiko me te tino tere o te whakatau. Ma te whakamahi i nga putere hihi-X-rorohiko attosecond, he poto te roa ki te 23 attohekona me te kapi i te whānuitanga o te bandwidth-X-ray ngawari, ka taea e nga kaiputaiao te tirotiro i te katoa o nga hanganga hiko o nga rawa i roto i te waa. I roto i tetahi rangahau i whakaputaina i roto i te Nature Communications, i kite nga kairangahau ICFO i te pikinga o te hiko o te kauwhata i te marama ma te raweke i te ahua o te tinana o te rawa.

I whakamahia e nga kairangahau te kawe-kopaki-waa-waa-a-waa-rua-rua-huringa nga putere whatu hei whakakorikori i te ahua ranu-marama i roto i te kauwhata. Na ka tirotirohia e ratou nga rawa me nga putere-X-ray ngawari attosecond, i taea ai e ratou te mataki i nga hikohiko hiko me nga huringa kawe i te taha waro K. Ko tenei pikinga-marama i roto i te kawe i runga i te kaha o te pahekoheko i waenga i te marama me te matū, ka puta he ahua ahurei e mohiotia ana ko te ranu matū-maama.

Kaore i rite ki nga tikanga o mua e raweke tinana ana i nga rawa ki te ako i nga taonga hiko, ka whakahihiko nga kairangahau i te kauwhata me te puihi marama kaha. Ma te mataki i te whakangā o nga irahiko me o raatau taunekeneke ki te kurupae, i kitea e nga kaiputaiao te pikinga o te kawe whatu o te rauemi, e whakaatu ana i nga ahuatanga e maumahara ana ki te wahanga superconductivity.

Ko tenei mahi pakaruhanga e whakarato ana i nga tirohanga nui ki te waahi o te hihiko tinana-maha, me te whakatuwhera i nga huarahi hou mo te raweke me te whakahaere i nga rawa rawa ma te whakamahi marama. Ka toro atu pea nga whakamahinga o tenei rangahau ki nga waahi penei i nga iahiko whakauru whakaahua me te rorohiko whatu, ka whakamahia te rama ki te raweke i nga irahiko me te whakahaere i nga ahuatanga o nga rawa. Ko nga hua i puta mai i te attosecond soft-X-ray absorption spectroscopy he tuku huarahi hou ki te tirotiro me te mohio ki nga waahanga o te matū i roto i te waa, he mea nui mo te whanaketanga o nga hangarau hou.