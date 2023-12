Nga Whetu Helium Tihorea I Kitea Ki Nga Tupurangi Papaka Tata

Kua kitea e nga kaiputaiao mai i te Whare Wananga o Toronto me etahi atu umanga he kitenga whenua ma te tohu i nga whetu helium kua tangohia e te kaitono i roto i nga Kapua Magelana Nui me te Iti, e rua nga tupuni papaka tata. I whakamahia e nga kairangahau te whakaahua ultraviolet hei kowhiri i nga whetu kaitono e 25 me te tirotiro ano i a raatau ma te tirohanga matakite. Ka whakakiia e tenei rangahau tetahi waahi nui i roto i o maatau mohiotanga mo nga whetu helium tihorea, otira ki te awhe waenga-papatipu.

I mua, i matapaetia e nga tauira ariā te noho o te taupori whetu helium wera na te tangohanga o o ratou paparanga o waho hauwai na te taunekeneke me nga hoa takirua. Heoi, tae noa mai ki tenei wa, kotahi anake te punaha pera i kitea. Ko nga whetu helium hou kua tihorea, he mahana mai i te 60,000 ki te 100,000 K, e whakaatu ana i nga taumahatanga teitei o te mata me nga mata hauwai kua pau. I tua atu, 16 o nga whetu i whakaatu i nga nekehanga rua.

"Ko tenei kitenga e whakaatu ana kei te noho tonu enei whetu," ko ta Dr. Maria Drout, he tohunga whetu i uru ki te rangahau. "Kei te haere whakamua, ka kaha ake taatau ki te mahi ahupūngao me enei whetu."

Ko enei whetu helium kua tihorea e kore noa e aro mai na te onge engari na te mea ka whai paanga ki nga momo ahuatanga astrophysical, tae atu ki nga supernovae, ngaru taiapa, me te marama ka tukuna e nga tupuni tawhiti. I tua atu, ka whakaarohia he waahi nui ki te hanganga o nga huinga whetu neutron. E whakapono ana nga kairangahau ko etahi o nga whetu neutron kei roto i a raatau tauira he whetu neutron, he hoa pango ranei, kei te tata ki te huri hei whetu neutron rua, whetu neutron ranei me nga punaha pango.

Ko te tohu o enei whetu helium kua tihorea e para ana te huarahi mo etahi atu whakatewhatewha mo o raatau taonga me o raatau whanonga. Ma tenei matauranga hou, ka taea e nga kaiputaiao te whakamahine i o raatau maaramatanga penei i nga hau whetu me te whakarite matapae tika ake mo te maha o nga hanumi whetu neutron e tika ana kia tirohia e tatou.

Bethany Ludwig, he Ph.D. Ua parau te piahi i te Fare haapiiraa tuatoru no Toronto i te faufaaraa o teie mau mea i itehia mai: “Te haamaramarama ra ta matou ohipa i teie mau taairaa faahiahia, ma te faaite i te hoê ao rahi tei taaihia e te ohipa hau atu i ta matou i mana‘o na mua ’tu.” Ko nga hua o tenei rangahau ka whakaputaina i roto i te retaata Science.

MR Drout et al. 2023. He taupori kua kitea o nga whetu helium papatipu-waenganui kua tihorea i roto i nga huinga-rua. Pūtaiao 382 (6676): 1287-1291; doi: 10.1126/science.ade4970