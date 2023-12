Nga Maramatanga Hou mo nga Putanga Irirangi Tere Misteri

Ko nga pupuhi reo irirangi tere (FRBs) kua roa e miharo ana ki nga kaitirotiro arorangi, e wero ana i to raatau mohiotanga ki te ao. Ko enei pupuhi kaha o nga ngaru reo irirangi, he manomano noa te roa, kua poauau nga kaiputaiao mai i to ratou kitenga i te tau 2007. Heoi, kua puta te maaramatanga hou o nga rangahau tata nei mo enei ahuatanga o te ao, ka hohonu ake te mea ngaro.

Kaore i rite ki nga kitenga o mua e kii ana ka tukuna e nga FRB te kaha e rite ana ki te whakaputanga a-tau o te ra i roto i te manomano hēkona, ko nga rangahau hou e kii ana he tukunga hiko whakapouri. E whakapono ana nga kaiputaiao inaianei ka taea e enei pahū te whakaputa pūngao nui atu i te whakaputanga o te ra i ia tau i roto i te haumano o te hēkona.

Ko tenei kitenga ka taapiri atu ki te hianga me te uaua e karapoti ana i nga FRB. Ahakoa kaore i te mohiotia te puna me te ahua o enei pakaru, ka whakaarohia e nga kaiputaiao nga momo ariā hei whakamarama i te takenga mai. Ko etahi e kii ana ka puta mai nga FRB mai i nga whetu neutron tino aukumetia e kiia nei ko te magnetars, ko etahi e whakapono ana na nga kaupapa astrophysical kaha penei i te whakakotahitanga o nga rua pango.

Ahakoa te kaha haere tonu ki te mohio ki te whakaaro nui kei muri i nga FRB, ko te ahua poto me te koretake o te mahi he uaua ki te ako hohonu. Kua whakawhanakehia e nga Kaitirotiro whetu nga karu me nga kaitirotiro motuhake puta noa i te ao ki te whai i enei pakaru ohorere, engari ko te hopu i o raatau takenga mai me te hura i o raatau mea ngaro he wero nui.

I te haere tonu o nga kaiputaiao ki te whakatewhatewha i nga FRB, ka tumanako ratou ki te whakahoki whakautu ki etahi patai matua mo te ao. Ma te tuhura i nga puna o enei pahūtanga ka taea e koe te whakaatu i nga korero mo te paetukutuku a-rangi, te tohatoha o nga matū ki te ao, me te ahua o nga mara autō intergalactic. Ka mutu, ko te wetewete i nga mea ngaro o nga FRB ka taea te whakatuwhera i nga kitenga hou ka huri i to maatau mohiotanga ki te ao.