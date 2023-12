Ka Tae Te Kometa a Halley ki tona pito tawhiti atu i te Ra

Whakarāpopototanga: Ko Halley's Comet, e mohiotia ana ko 1P Halley, ka eke ki tona pito tawhiti mai i te Ra ka timata tana haerenga roa ki roto i te punaha solar. I tenei wiki ka tohu i tetahi huihuinga nui mo te kometa rongonui, ka huri i te Ra ia 75 ki te 79 tau, ka kitea noa ina tata ki te Ra.

Ko Halley's Comet, e eke ana ki tana aphelion i tenei wa, ka anga atu ki tua atu i te omionga o Neptune, ka tae atu ki te 35 taima te tawhiti o te Ao-Ra. I a ia e timata ana i tana haerenga roa, ka ngaro atu ano i te rangi po o te Ao, ka waiho nga kaitirotiro whetu me nga kaititiro whetu e tatari ana kia hoki mai.

Engari, ko te nuinga o tatou kare e whai waahi ki te kite i te Kometa a Halley i roto i to tatou oranga. Ko te waahi e whai ake nei ki te kite i te komete me tona kororia katoa ka puta hei te mutunga o Hurae 2061, i te wa e matapaetia ana ka tata atu ki te Ao, ka marama ake pea i tera i te tau 1986.

I tapaina ki te ingoa o te tohunga arorangi Ingarihi a Edmond Halley, nana i tatau tona orbit me te matapae mo tona hokinga mai i te rau tau 18, he maha nga ahuatanga rongonui o Halley's Comet puta noa i te hitori. Ko tetahi o nga kitenga rongonui i kitea i te wa o te whanautanga o Ihu, i whakapono ai etahi ko te "Whetu o Peterehema" i whakahuahia i roto i te Paipera. E kii ana nga tohunga ko nga kometa penei i a Halley, me te ahua o te whetu me te neke haere i te rangi, tera pea ka arahi nga Magi ki te wahi whanau o Ihu.

Hei whakatau, ahakoa ko Halley's Comet kei te tawhiti rawa atu i te Ra me te timata i tana hokinga mai, he maha nga tekau tau i mua i to tatou whai waahi ki te kite ano i tona ataahua o te rangi. Tae noa ki tera wa, ka miharo noa tatou ki nga mea ngaro me nga mea whakamiharo o to tatou punaha solar nui.