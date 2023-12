Arctic's Permafrost: He Poma Waahi Mo te Whakangao Methane

By

Ua haamaramarama mai te hoê maimiraa i ravehia i te mau motu no Norevetia i Svalbard no nia i te mana‘o haamǎta‘uraa o te hau methane i raro a‘e i te mataeinaa o Arctic. Ko te rangahau, i runga i nga raraunga mai i nga puna torotoro i kerihia e nga kamupene hinu parapoka, i kitea ko te haurua o nga puna he nui nga kohinga hau mewaro. Ka whakatupato nga kaiputaiao, ki te kore e mahia nga tikanga hei aukati i te tukunga o tenei hau kati kati, ka kaha ake te kino o te rangi.

Kaore i rite ki nga puna torotoro waiwaro tikanga, he reiti angitu i raro i te 50%, ko nga puna i keria ki Svalbard e nga kamupene wahie parapara i tupono ohorere te nui o te mewaro. E tohu ana tenei ehara te hau mewaro i te uaua ki te kimi i roto i te whenua tio o te motu, a tera pea ka heke ki te mata ina rewa te hukapapa. Ko te ahua pea ka toro atu tenei ahuatanga ki etahi atu wahanga o te Arctic he rite tonu te takenga mai o te whenua.

I kitea e nga kairangahau ko te hukapapa o nga awaawa o Svalbard te mahi hei hiri tino whai hua, hei aukati i te methane hohonu kia rere ki te hau. Heoi ano, he ngoikore ake nga arai i nga waahi teitei na te mea he angiangi me te tio papaki i runga i te oneone tio. Ko nga kamupene wahie matakao e keri ana i enei waahi ka iti ake te hauwai warowai, i te mea kua heke kee ki etahi atu waahi o te haupapa, ki te hau.

Ahakoa neke atu i te 50 tau e keri ana i te rohe, koinei te rangahau tuatahi ki te tātari nahanaha i te noho o te hau mewaro ki te turanga o te haupapa o Svalbard. Heoi, ko te tino nui o te tukunga methane mai i te haupapa o Arctic kare tonu i te mohiotia, na te mea he maha nga koretake e pa ana ki tenei take.

Ahakoa e kiia ana he iti te rerenga o te hau mewaro mai i raro i te haupapa, ko te whakarewatanga o te haupapa na te huringa o te rangi ka tere te whakarereke i tenei ahuatanga. I te hokinga o nga hukapapa me te hukapapa, ka tino piki ake te tukunga o te hau mewaro.

Me rangahau ano kia tino mohio ki nga tikanga e mau ai te haupapa o Arctic i nga hau. Heoi, ko tenei rangahau he tino whakamaumaharatanga mo te hiahia ohorere ki te whakatika i te riri o te tukunga methane mai i te haupapa o Arctic, na te mea ka pa atu pea ki te aorangi o te ao.