Ko nga Tauira Ataata Ataahua Ka pakaru te Papa Hou i te Whakakitenga Putaiao

By

Kua tutuki i nga kairangahau mohio hangai (AI) tetahi tohu whakahirahira ma te hanga i te kitenga putaiao tuatahi ma te whakamahi i tetahi tauira reo nui. Ko te pakaruhanga, i whakahaeretia i Google DeepMind, e whakaatu ana i te kaha o nga tauira AI penei i a ChatGPT ki te whakaputa korero ka nui ake i te mohiotanga tangata.

I whai te roopu o DeepMind ki te tirotiro mena ka taea e nga tauira reo nui, penei i te OpenAI's ChatGPT me te Google's Bard, ki tua atu i te whakarakei i nga korero o mua me te whakarato i nga tirohanga hou. I to ratou ohorere, i kite ratou i taea e te tauira reo nui te hanga i tetahi kitenga putaiao pono.

Ko nga tauira reo nui he whatunga neural kaha e ako ana i nga tauira o te reo, tae atu ki te waehere rorohiko, mai i te maha o nga tuhinga me nga raraunga. Ahakoa kua angitu enei tauira i roto i nga momo mahi penei i te tuhi tuhinga roa, rotarota, me nga huarahi haerenga, karekau i mohio ki te whakaputa i nga matauranga hou, ka raru pea ki nga hapa.

Ko te kaupapa a DeepMind, e kiia nei ko "FunSearch," i whakamahi i tetahi tauira reo nui hei whakaputa i nga kaupapa rorohiko hei otinga mo nga raru. Ka arotakehia, ka whakatauhia nga kaupapa i runga i te mahinga, me te whakakotahi i nga mea pai rawa atu ka whakahokia ki te tauira hei whakapai ake. Ko tenei tukanga tukurua ka taea e te punaha te whanake me te whakaputa matauranga hou.

I whakamahia te FunSearch ki nga panga e rua: ko te raruraru huinga potae i roto i te pangarau parakore me te raru kiki ipu. Ko te tauira reo nui i whakaputa i nga kaupapa i kitea he rongoa hou mo enei panga, i runga ake i nga hua pai rawa atu i tutuki e nga tohunga pangarau tangata.

Ko nga hua o tenei pakaruhanga ka toro atu ki tua o te pangarau. Ka whai hua nui pea nga kaihōtaka rorohiko i te kaha o nga tauira AI ki te awhina i te rapu algorithmic. Engari i te tango, ka pana nga tauira i nga rohe o nga mea ka taea, ka huri i te mara o te ao rorohiko.

I tua atu, e whakapono ana nga kairangahau ko te mahi tahi i waenga i te AI me nga tohunga pangarau tangata ka nui ake te ahunga whakamua ki te whakaoti rapanga. Ko nga kaupapa i hangaia e FunSearch ka taea te whakamaori e te tangata, e whakaohooho ana i nga whakaaro hou me nga maaramatanga mo nga raru kei te heke mai.

Ahakoa he herenga ki nga momo raruraru ka taea e FunSearch te whakahaere, penei me era e hiahia ana kia whakamanahia a-ringa penei i te nuinga o te koiora, ko tenei tohu ka para te huarahi mo te torotoro haere i nga wero putaiao.

Hei mutunga, ko te kitenga o te kitenga i mahia ma te tauira reo nui e tohu ana i te ahunga whakamua nui i roto i te kaha o AI ki te whai waahi ki te rangahau putaiao me te awhina ki te whakaoti rapanga puta noa i nga momo mara. Ka whakatuwherahia nga huarahi hou mo te mahi tahi a te tangata-miihini me te kitenga algorithmic, i te mutunga ka whakawhānui ake i to maatau mohiotanga ki te ao.