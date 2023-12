Ko nga Rangahau Hou e hura ana i nga korero ohorere mo te nehu o mua

Ko nga rangahau tata nei i whakahaerehia i runga i tetahi urupa tawhito i Tiamana kua kitea nga korero hou me te miharo mo nga tangata o te urupa. Ko te kitenga, 89 tau ki muri, ko nga toenga o te wahine me te kohungahunga i tanumia tahitia. Ko nga whakapono o mua e kii ana he whaea me te tama raua tokorua, engari na te tātaritanga ira kua kitea he tawhiti ake to raua hononga.

Ia au i te hoê pene i neneihia i roto i te mau ohipa a te amuiraa “Propylaeum,” te vahine mau tei riro ei fetii maha aore ra tuarima no te aiû, e tamaroa. E ai ki tenei kitenga i nehua te tama i nga tekau tau i muri mai i tona tupuna tupuna. Ko nga hononga whanau uaua i roto i te nehunga i miharo nga kairangahau me te whakamarama i nga tikanga o tera wa.

Ko tetahi mea whakamiharo o te nehu ko nga taonga i tanumia ki te taha o te wahine. Na enei taonga toi i kii mai ai nga tohunga he mahi makutu ia. Ko te waahi tanumanga, he tata ki te 9,000 tau te roa, e tuku ana i nga tirohanga nui ki nga whakapono me nga tikanga wairua o nga tikanga tawhito.

I kitea ano hoki e te tātaritanga ira he ahuatanga tinana o te wahine i waenga i nga kaiwhaiwhai-kohi-a-te-hauauru. He pouri ake ona makawe me te kiri i to te pakeha o enei ra, a, e ai ki te whakaaro he maama ake ona kanohi, he kikorangi. Ko enei ahuatanga e whakaatu ana i te rereketanga o te ira me te uaua o nga taupori tawhito.

Ko te rangahau i whakahaerehia e Wolfgang Haak, te kaiarahi roopu mo te Tari Archaeogenetics i te Max Planck Institute mo te Evolutionary Anthropology i Germany. Na roto i te whakaraupapa i te katoa o te ira tangata o te wahine, kua whakamaramatia e Haak me tana roopu te maaramatanga hou mo tenei urupa tawhito.

Ko tenei kitenga he whakamaumaharatanga mo te hitori nui me nga hihiko hapori uaua i noho i nga mano tau ki muri. I te wa e hura haere tonu ana nga kaiputaiao i nga korero hou ma te tātari ira me etahi atu tikanga, ka piki haere tonu o tatou mohiotanga o mua.