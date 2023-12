Nga Whetu Tawhito me te Waihanga o te Hiriwa me te Koura

E ai ki tetahi rangahau hou hou, ko te hiriwa me te koura i kitea i roto i nga whakapaipai i ahu mai pea i nga whetu nunui o nehe. Ko tenei kitenga e whakaatu ana i nga taunakitanga kaha tuatahi mo te mahanga karihi i roto i nga matua o enei whetu, ka hua te hanga o nga huānga he taumaha ake i nga mea ka taea te hanga i te whenua.

Ko nga huānga taumaha ake i te rino e whakaponohia ana ka hangaia i roto i nga pahūtanga o te ao, penei i te whakakotahitanga o nga whetu neutron. Ko enei pahūtanga ka whakaputa i nga toenga ultradense, e mohiotia ana ko nga hanumi whetu neutron, kei roto nga karihi ngota tino taumaha kua whakakiia ki nga neutrons. I roto i te hēkona, ka huri enei karihi o roto, ka hanga huānga penei i te hiriwa me te koura.

Mo te wa tuatahi, kua tātarihia e nga kairangahau te hanganga matū o nga whetu tawhito e 42 i roto i te wheturangi Milky Way. I kitea e ratou he tauira rite tonu i waenga i nga huānga o enei whetu, e tohu ana ka whai waahi nui te wehenga karihi ki te hanga i nga mea taumaha. E whakapono ana te roopu ko tenei tukanga te kawenga mo te whakaputa huānga me nga papatipu ngota nui ake i te 260, nui atu i nga mea e kitea ana i te tapa o te ripanga waahi.

Ko te rangahau, i whakaputaina i roto i te hautaka Science, i whakaatu i te pai o te hononga i waenga i nga huānga o enei whetu tawhito. He nui ake nga huānga mama penei i te rhodium, te hiriwa, me te palladium, me nga mea taumaha penei i te europium me te erbium. E ai ki enei kitenga i hanga nga whetu na roto i te mahi noa e uru ana ki te wehenga karihi.

Ki te kore he wehenga, ka puta motuhake te whakaputanga o enei huānga, ka puta he rereke nga owehenga huanga puta noa i nga whetu rereke. Ko te hononga rite tonu i kitea i roto i te rangahau e tautoko ana i te whakapae ko te wehenga karihi te kawenga mo te hanga o enei mea taumaha.

E tika ana kia mohio ko nga huānga i puta mai i te wehenga karihi i roto i enei whetu tawhito kaore ano kia puta ki runga i te whenua. Ko tenei kitenga e whakatuwhera ana i nga huarahi hou mo te maarama ki te takenga mai o nga konganuku utu nui me te tuku tirohanga ki nga mahi whakamiharo e puta ana i te whanuitanga o te ao.

Ko nga kaitirotiro whetu kaore i uru ki te rangahau kua whakaae ki te kaha o te hononga i kitea i roto i nga raraunga timatanga. Ko nga rangahau a meake nei ka ruku atu ki roto i tenei ahuatanga, ka hohonu to tatou mohiotanga ki te ao me te hanga o nga huānga e hanga ana i to tatou ao.