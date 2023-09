Ny fiantraikan'ny famonoana an-dàlambe amin'ny karazam-biby sy ny tontolo iainana atahorana ho lany tamingana

Ny famonoana an-dàlambe dia tsy fahitana mampalahelo fotsiny eny amin'ny lalantsika, fa mandray anjara amin'ny fahafatesan'olona faobe izay misy fiantraikany amin'ny planetantsika. Biby an-tapitrisany isan-taona, anisan’izany ny serfa, ny vorona, ary ny bibikely maloto, no iharan’ny fifandonana amin’ny fiara. Anisan’izany ireo karazam-biby maro atahorana ho lany tamingana izay efa sahirana amin’ny fivelomana. Ny biby mandady sy ny amphibiana, fantatra amin'ny anarana hoe "herpes", no tena voakasika, na dia eo aza ny fanjakazany amin'ny tontolo iainana maro.

Ny fihetsehana miadana sy ny fanintonana amin'ny faritra mafana dia mahatonga ny herps ho mora mamono eny an-dalana. Tsy toy ny serfa na orsa grizzly, ny herps sasany dia tsy mamaly ny fifamoivoizana, izay mitarika ho amin'ny fahafatesany tsy ara-potoana. Marina indrindra izany ho an'ny amphibiana, izay tsy maintsy mifindra monina eo anelanelan'ny fonenany anaty rano sy an-tanety. Amin'ny vanim-potoanan'ny fiompiana, rehefa mameno dobo vonjimaika ny orana mivatravatra, dia amphibiana an'arivony no mandeha mikoropaka mankany amin'ny taniny. Indrisy anefa fa maro amin'izy ireo no tsy maintsy miampita lalana mba hahatongavana any amin'ny toerana halehany, izay matetika no hiafarany.

Ny fiantraikan'ny famonoana eny an-dalana dia mihoatra ny fahaverezan'ny biby tsirairay. Misy fiantraikany amin'ny fahasamihafan'ny fototarazo sy ny fahafahan'ny mponina amin'ny fananahana izany. Matetika ny Roadkill dia manafoana ny olona salama, anisan'izany ireo tovovavy mbola tsy nanana fahafahana handray anjara amin'ny fiompiana. Ho an'ireo karazana atahorana ho lany tamingana, na dia ny fahafatesan'olona vitsivitsy aza dia mety ho lehibe hanosika ny mponina ho lany tamingana.

Efa ela no noheverina ho endrika voajanahary mety maty ny famonoana an-dàlambe, saingy fantatra ankehitriny ny voka-dratsiny miafina amin'ny tontolo iainana. Zava-dehibe ho an'ny governemanta sy ny vondrom-piarahamonina ny manao laharam-pahamehana ny ekolojia an-dalana sy ny fampiharana ny fepetra hampihenana ny famonoana an-dàlambe, toy ny fiampitan'ny bibidia sy ny famerana ny hafainganam-pandeha amin'ny faritra saro-pady. Amin'ny fiarovana ny lalantsika sy ny bibidia, dia afaka misoroka ny fatiantoka bebe kokoa amin'ireo karazana atahorana ho lany tamingana isika ary mitahiry ny fifandanjana marefo amin'ny tontolo iainantsika.

Loharano: Ben Goldfarb, Crossings: Ny ekolojia amin'ny lalana no mamolavola ny hoavin'ny planetantsika