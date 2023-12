Iza no namorona ny tabilao ara-potoanan'ny singa?

By

Lohateny: Famoahana ny niandohan'ny tabilao vanim-potoana misy ny singa: dia ny fikarohana

Fampidirana:

Ny tabilao ara-potoana misy singa dia fitaovana siantifika malaza izay nanova ny fahatakarantsika ireo singa fototra amin'ny zavatra. Saingy efa nanontany tena ve ianao hoe iza no tompon'andraikitra amin'io asa miavaka amin'ny fandaminana io? Ato amin'ity lahatsoratra ity dia mibanjina ny tantara mahatalanjon'ny Table Periodic isika, mandinika ny fandraisan'anjaran'ny mpahay siansa isan-karazany ary manazava ny endrika saro-pantarina ao ambadiky ny famoronana azy.

Ny Genesisy ny tabilao periodika:

Ny foto-kevitra momba ny fandaminana singa dia nanomboka tamin'ny andro fahiny, rehefa fantatry ny sivilizasiona ny lamina amin'ny fananan'ny zavatra sasany. Tany amin’ny taonjato faha-19 anefa vao nisy fandrosoana lehibe teo amin’ny fanasokajiana ireo singa ara-dalàna.

1. Antoine Lavoisier:

Matetika antsoina hoe "Rain'ny Chemistry Maoderina" i Antoine Lavoisier no nametraka ny fototry ny fivoaran'ny tabilao periodika. Tamin’ny faramparan’ny taonjato faha-18, dia nanangona lisitr’ireo singa 33 fantatra izy ary nanasokajy azy ireo araka ny fananany, anisan’izany ny entona, metaly, tsy metaly ary tany.

2. John Newlands:

Tamin’ny tapaky ny taonjato faha-19, dia nanolotra ny Lalàn’ny Octaves i John Newlands, izay nanolo-kevitra fa ny singa dia naneho toetra mitovy rehefa nalamina araka ny filaharan’ny fitomboan’ny lanjan’ny atomika. Na dia nisy lesoka aza ny foto-keviny, dia nanamarika dingana iray lehibe ho amin'ny famoronana ny tabilao periodika izany.

3. Dmitri Mendeleev:

Ny anarana mitovitovy indrindra amin'ny tabilao periodika dia ny an'i Dmitri Mendeleev, mpahay simia Rosiana. Tamin'ny 1869, i Mendeleev dia namoaka ny sanganasany lehibe indrindra, "Principles of Chemistry", izay nanehoany latabatra feno singa nalamina araka ny lanjan'ny atomika. Mahavariana fa namela banga ho an'ny singa tsy hita izy ary naminavina tsara ny fananany, ka nahazoany fankasitrahana be dia be.

Ny Lovan'i Mendeleev sy ny fivoaran'ny tabilao periodika:

Ny tabilao periodika an'i Mendeleev no fototry ny fandrosoana bebe kokoa amin'ny sehatry ny simia. Rehefa nandeha ny fotoana, dia nahita singa fanampiny ny mpahay siansa, izay nitarika ho amin'ny fanovana sy fanatsarana ny latabatra tany am-boalohany. Anisan'ireo mpandray anjara malaza amin'ny fivoarany i Henry Moseley, Glenn T. Seaborg, ary ny International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC).

FAQs:

Q1. Firy ny singa nampidirina voalohany tao amin'ny tabilao periodika an'i Mendeleev?

A1. Ny latabatra tany am-boalohany nataon'i Mendeleev dia nisy singa 63, nalamina araka ny filaharan'ny fitomboan'ny lanjan'ny atomika.

Q2. Tanteraka ve ny faminanian'i Mendeleev momba ireo singa tsy fantatra?

A2. Eny, mahagaga fa ny faminanian'i Mendeleev momba ny singa toy ny gallium sy germanium ary scandium dia voaporofo fa marina rehefa hita izy ireo tatỳ aoriana.

Q3. Iza no nahita ny singa voajanahary farany nampidirina tao amin'ny tabilao periodika?

A3. Ny singa voajanahary farany, francium, dia hitan'i Marguerite Perey tamin'ny 1939.

Q4. Firy ny singa fantatra amin'izao fotoana izao ao amin'ny tabilao periodika?

A4. Amin'izao fotoana izao, misy singa 118 ny tabilao periodika, anisan'izany ny singa voajanahary sy sentetika.

Famaranana:

Ny tabilao ara-potoana misy ny singa dia mijoro ho vavolombelona amin'ny faharanitan-tsaina sy ny ezaka fiaraha-miasa nataon'ny mpahay siansa maro nandritra ny tantara. Avy amin'ny fanasokajiana voalohany nataon'i Lavoisier ka hatrany amin'ny latabatra revolisionera nataon'i Mendeleev, dia iray amin'ny fanatsarana sy fanitarana mitohy ny dia. Rehefa manohy mikaroka ny sisin-tanin'ny simia isika, dia mijanona ho fitaovana tena ilaina ny Table Periodic, mitarika ny fahatakarantsika an'izao rehetra izao amin'ny ambaratonga fototra indrindra.

Sources:

- Royal Society of Chemistry: [https://www.rsc.org/periodic-table/]

– American Chemical Society: [https://www.acs.org/content/acs/en/education/whatischemistry/landmarks/mendeleevs-periodic-table.html]