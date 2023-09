Ny tantara tsy fantatra momba ireo vehivavy mpanamory sambon-danitra voalohany tany Etazonia: Famotehana ny sakana ary hahatratra ny haavo vaovao

Ao amin'ny “The Six: The Untold Story of America's First Women Astronauts,” Loren Grush dia mandinika ny dian'ireo vehivavy miavaka enina izay nandrava ny valindrihana fitaratra tao amin'ny tontolon'ny fikatsahana habakabaka nofehezin'ny lehilahy. Grush dia manohitra ny fitantarana manjaka momba ny fanjakazakan'ny lehilahy fotsy hoditra amin'ny hazakazaka an-habakabaka ary manasongadina ny fandraisan'anjaran'ireo vehivavy ireo, izay anisan'ny kilasy voalohany an'ny NASA mba hampidirana vehivavy.

Grush dia mifantoka amin'ny fiainan'i Sally Ride, Judy Resnik, Kathy Sullivan, Anna Fisher, Rhea Seddon, ary Shannon Lucid. Ireo vehivavy ireo dia nanatevin-daharana ny corps astronaut NASA tamin'ny 1978 ary tapa-kevitra ny hahatratra ny haavony izay voarara teo aloha.

Ny "The Six" dia manome topimaso ny antony manosika sy ny fisalasalan'izy ireo, manome fanazavana momba ny fotoana nahatsapan'ny vehivavy tsirairay fa afaka mihatra ho lasa mpanamory sambon-danitra izy. Grush dia manoritsoritra ny fizotry ny fifantenana azy ireo ho dingana manan-danja mankany amin'ny fahasamihafàna, na dia mbola lehilahy fotsy hoditra aza ny ankamaroan'ny kilasy.

Ny boky ihany koa dia miatrika ireo fanamby natrehan'ireo vehivavy ireo, anisan'izany ny fifantohana amin'ny fampitam-baovao momba ny firaisana ara-nofo, ny fanombantombanana chauvinista momba ny tantaram-pitiavana sy ny firaisana ara-nofo eny amin'ny habakabaka, ary ny tolona handanjalanjana ny fiainana manokana sy matihanina. Manome ohatra momba ny faharetany sy ny fahatapahan-kevitr'izy ireo manoloana ny zava-tsarotra i Grush, toy ny ady nataon'i Ride mba hiarovana ny fiainany manokana sy ny fahasalamany ara-tsaina eo anivon'ny fampahalalam-baovao.

Ny "The Six" dia manasongadina ihany koa ny anjara asa lehibe ataon'ireo tompon-daka amin'ny fahasamihafana ao anatiny sy ivelan'ny NASA. Ruth Bates Harris, mpiasan'ny NASA, dia nanakiana ny masoivoho noho ny tsy fahampian'ny fahasamihafana. Ny Mercury 13, vondron'ny vehivavy nandalo fitsapana henjana tany am-piandohan'ireo taona 1960 mba hanaporofoana fa afaka ny ho mpanamory sambon-danitra, dia nahazo fankasitrahana ihany koa.

Grush dia mampiditra ny zava-niainana andavan'andron'ny mpanamory sambon-danitra, manambara ireo lafiny mahagaga amin'ny asany. Nanandrana akanjo an-habakabaka izy ireo, nanamboatra fitaovam-piadiana robotika, ary nivezivezy tamin'ny fahasarotan'ny fiaraha-miasa tamin'ireo lehilahy mpiara-miasa izay nampiseho kalandrie mipoitra teo am-baravaran'ny biraony.

Na dia tsy misy loza sy loza aza ilay boky, Grush dia manantitrantitra ny herim-po sy ny fikirizana izay mihoatra ny lahy sy ny vavy sy ny firazanana. Ny loza Challenger dia mampahatsiahy ny loza mety hitranga amin'ny fitrandrahana habakabaka, ary ny sorona farany nataon'i Resnik.

Miaraka amin'ny fikarohana marim-pototra sy ny fitantarana mahasarika, ny “The Six” dia manitatra ny fahatakarantsika ny hazakazaka an-habakabaka ary manohitra ny fiheverana nentim-paharazana hoe iza no mety ho anisan'ny “fianakavian'ny olombelona rehetra”.

