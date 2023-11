Fanavaozana ny Mpanjakan'ny ady an'ny War Thunder: zahao ny fientanentanana amin'ny ady maoderina

By

Ny War Thunder, ilay MMO malaza amin'ny Internet, dia namoaka ny fanavaozam-baovaon'ny Kings of Battle izay andrasan'ny maro, izay mandentika ny mpilalao ao anatin'ny tontolo mampientanentana amin'ny ady maoderina. Ity fanavaozana farany ity dia manolotra endri-javatra manaitra maro, anisan'izany ny helikoptera MH-60L Black Hawk mavitrika, ny mekanika nohavaozina, ny fampidirana sarintany manaitra antsoina hoe Flanders, sy ny maro hafa. Ity lahatsoratra ity dia handalina lalindalina kokoa amin'ireo fanampim-panazavana sy fanatsarana entin'ity fanavaozana ity ho an'ny vondrom-piarahamonina War Thunder.

Midira ao amin'ny Skies: Ny MH-60L Black Hawk, tandindon'ny herin'ny miaramila, dia eo afovoan'ny fanavaozana ny Kings of Battle. Mahazoa fifehezana an'io hery be mpampiasa io rehefa miakatra eny amin'ny lanitra ianao, manjaka amin'ny ady ary manome fanohanana lehibe ho an'ny hery an-tanety. Mivezivezy amin'ny alàlan'ny tany mamitaka, mandehandeha amin'ny tontolo mikitroka an-tanàn-dehibe, ary manaova ady alika mahery vaika sy manohina ny fo amin'ny fiaramanidina fahavalo. Miroboka ao anatin'ny antsipiriany be pitsiny ao amin'ny cockpit ary tsapanao ny firongatry ny adrenalinina ao amin'ny lalan-dranao rehefa mamily an'ity milina ady mahery vaika ity ianao.

Ady an-tanety nohavaozina: Omano ny fitaovam-piadianao amin'ny ady lehibe amin'ny sarintany vaovao antsoina hoe Flanders. Tontolo noforonina tsara sy tena misy tokoa, Flanders dia manolotra tontolo isan-karazany manomboka amin'ny toeram-pambolena midadasika mankany amin'ny faritra misy ady an-tanàn-dehibe. Mandraisa anjara amin'ny fifandonana amin'ny fiara mifono vy, manaova fitokonana amin'ny tafondro, ary mandehana amin'ny fomba stratejika ny lalanao amin'ity toby fiadiana miroboka ity. Ampifanaraho sy reseo ireo sakana rehefa miady miaraka amin'ny mpiara-miasa ianao mba hahazoana fandresena.

Mekanika nohavaozina: Ny fanavaozana ny Kings of Battle dia mampiditra mekanika voadio ihany koa, manatsara ny traikefa amin'ny lalao manerana ny solaitrabe. Manandrama fizika fiara nohatsaraina, ballistic tena misy ary modely fahasimbana nohatsaraina izay manampy sosona fanampiny amin'ny maha-azo itokiana isaky ny fihaonana. Ireo fanatsarana ireo dia mamorona traikefa amin'ny ady mientanentana sy tena misy, manome valisoa ireo mpilalao izay mamolavola paikady sy mampifanaraka amin'ny sehatry ny ady tsy mitsaha-miova.

FAQ:

F: Misy ny fanavaozana ny Kings of Battle ve izao?

A: Eny, misy ny fanavaozana ny Kings of Battle ho an'ny War Thunder.

F: Afaka manamory ny MH-60L Black Hawk ve aho amin'ny fanavaozana?

A: Eny, ny fanavaozana dia mampiditra ny angidimby MH-60L Black Hawk mavitrika, mamela ny mpilalao hifehy an'io milina maro io.

F: Misy sarintany vaovao ve ao amin'ny fanavaozana ny Kings of Battle?

A: Marina tokoa! Ny fanavaozam-baovao dia mampiditra sari-tany vaovao manintona antsoina hoe Flanders, manolotra tontolo isan-karazany sy tena misy ho an'ny ady mampientam-po.

Sources:

Tranonkala ofisialy War Thunder: warthunder.com