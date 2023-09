Nahazo mari-pankasitrahana any Korea Atsimo ny Hevitra Hardware Vaovao an'i Valve

By

****

Valve dia fantatra fa manana faniriana mihoatra ny Steam Deck, ary ny fampahalalana vaovao dia manondro fa ny orinasa dia mety hiomana handefa ny iray amin'ireo hevitra hardware. Ny masoivohon'ny Fikarohana Radio Nasionaly any Korea Atsimo dia nanamarina ny "fitaovana tsy misy herinaratra ambany" avy amin'ny Valve miaraka amin'ny anarana hoe "RC-V1V-1030." Na dia tsy manome antsipiriany betsaka momba ny fitaovana aza ny fanamarinana, dia manondro fa mampiasa Wi-Fi 5GHz izy, izay efa mahazatra amin'ny ankamaroan'ny solosaina. Matetika ny sampan-draharaha misahana ny fanaraha-maso dia mitaky fanamarinana ho an'ny fitaovana hafarana sy mety hamidy any amin'ny firenena iray. Ny fitaovana Valve dia tsy mbola niseho tao amin'ny angon-drakitra FCC any Etazonia na ny Bluetooth SIG, saingy mety hiova izany amin'ny ho avy.

Ao amin'ny kaody Valve, misy soso-kevitra vitsivitsy momba ny drafitry ny hardware an'ny orinasa. Michael Larabel avy ao Phoronix dia nahita fa nanao fanovana mifandraika amin'ny Van Gogh APU an'ny Steam Deck i Valve, ao anatin'izany ny fanondroana ny anaran'ny vokatra "Galileo" sy "Sephiroth." Greg Coomer an'i Valve dia nilaza teo aloha fa ny APU efa misy ao amin'ny Steam Deck dia mety ho an'ny headset VR irery ihany koa. Na izany aza, tsy dia azo inoana loatra fa ny gamepad Steam Controller vaovao dia ahitana ny chip Deck Steam manontolo.

Nikaroka hevitra momba ny fitaovana isan-karazany i Valve, anisan'izany ny headset VR tokana antsoina hoe "Deckard", araka ny nohamafisin'ny loharanom-baovao tamin'ny taona 2021. Nivezivezy ihany koa ny sary patanty an'ilay fitaovana. Na ny "fitaovana tsy misy herinaratra ambany" voamarina dia mifandraika amin'ny famelomana ny Steam Deck na vokatra fitaovana vaovao tanteraka dia mbola ho hita. Na izany aza, mety ho fahendrena ho an'i Valve ny manao fanambarana alohan'ny hanambaran'i Nintendo ny mpandimby azy amin'ny Nintendo Switch.

Sources:

- The Verge (Sean Hollister)

- Arca.live (avy amin'i Brad Lynch)

- Phoronix (Michael Larabel)

- Brad Lynch (YouTube)

- Ars Technica