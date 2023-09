US Nanoelectromechanical Systems: Vanim-potoana Vaovao amin'ny Teknolojian'ny Fifandraisandavitra

By

Fandinihana ny fiantraikan'ny rafitra nanoelectromechanika amerikana: vanim-potoana vaovao amin'ny teknolojian'ny fifandraisan-davitra

Ao amin'ny tontolon'ny teknolojian'ny fifandraisan-davitra mivoatra haingana, Etazonia dia mitarika ny fiampangana amin'ny vanim-potoana vaovaon'ny fanavaozana miaraka amin'ny fivoaran'ny rafitra nanoelectromechanical (NEMS). Ireo fitaovana bitika ireo, izay manambatra ny singa elektrika sy mekanika amin'ny nanoscale, dia vonona ny hanova ny indostria, manolotra fahaiza-manao sy fahaiza-manao tsy mbola nisy hatrizay.

Ny teknolojia NEMS, na dia sarotra aza, dia momba ny miniaturization. Tafiditra ao anatin'izany ny fampidirana singa mekanika, sensor, actuators ary elektronika amin'ny substrate silisiôma mahazatra amin'ny alàlan'ny teknolojia microfabrication. Ity fampidirana ity dia mety hamokatra rafitra tena mahomby miaraka amin'ny tombony lehibe amin'ny teknolojia efa misy.

Ny indostrian'ny fifandraisan-davitra, indrindra indrindra, dia mahazo tombony betsaka amin'ireo fandrosoana ireo. Miaraka amin'ny fitakiana tsy mitsaha-mitombo ho an'ny tambajotram-pifandraisana haingana sy azo antoka kokoa, ny fampidirana ny NEMS dia mety ho fanovana lalao. Manolotra fampisehoana ambony izy ireo amin'ny resaka hafainganam-pandeha, fanjifana herinaratra ary azo itokisana. Ny habeny kely ihany koa dia mamela ny hakitroky bebe kokoa amin'ny famolavolana faritra, izay mitarika ho amin'ny fitaovana mirindra sy matanjaka kokoa.

Ankoatr'izay, ny NEMS dia afaka miasa amin'ny fatra avo be, izay singa manan-danja amin'ny fifandraisan-davitra. Izany dia mety hanokatra ny lalana ho amin'ny fampandrosoana ny rafitra fifandraisana faran'izay haingana, afaka mamindra angona amin'ny tahan'ny tsy azo noeritreretina teo aloha. Vokatr'izany, mety hanatsara ny fahombiazan'ny fitaovana finday, serivisy Internet ary sehatra fifandraisana nomerika hafa izany.

Na izany aza, ny mety ho fiantraikan'ny NEMS dia mihoatra noho ny fanatsarana ny hafainganam-pandeha sy ny fahombiazan'ny rafi-pifandraisana. Ireo fitaovana ireo dia mety hitarika amin'ny fivoaran'ny teknolojia sy fampiharana vaovao izay afaka manova ny fomba fiainantsika sy ny asantsika. Ohatra, azon'izy ireo atao ny mamorona sensor saro-pady ho an'ny fanaraha-maso ny tontolo iainana, ny diagnostika ara-pitsaboana ary ny fampiharana hafa. Mety hanokatra fahafahana vaovao amin'ny sehatra toy ny fitsaboana, ny siansa momba ny tontolo iainana, ary ny fiarovam-pirenena izany.

Na dia eo aza ny fampanantenana mety ho an'ny NEMS, dia mbola misy fanamby lehibe ho resena. Ny fanamboarana ireo fitaovana ireo dia mitaky teknika sy fitaovana be pitsiny, izay mety ho lafo sy sarotra. Ankoatr'izay, misy ihany koa ny olana mifandraika amin'ny fahamendrehana sy ny faharetan'ireo fitaovana ireo, ary koa ny filàna ny manara-penitra sy ny fanarahan-dalàna amin'ny fampiasana azy ireo.

Na izany aza, i Etazonia no lohalaharana amin'ny famahana ireo fanamby ireo. Miaraka amin'ny fotodrafitrasa ara-teknolojia matanjaka sy ny tontolo iainana fikarohana sy fampandrosoana matanjaka, ny firenena dia manana toerana tsara hitarika ny lalana amin'izao vanim-potoana vaovaon'ny teknolojian'ny fifandraisan-davitra izao. Orinasa teknolojia lehibe sy andrim-pikarohana maro any Etazonia no efa manao dingana lehibe amin'ny fampandrosoana sy ny fampiharana ny NEMS.

Ho fehin-kevitra, ny fahatongavan'ny rafitra nanoelectromechanika dia maneho dingana lehibe amin'ny fivoaran'ny teknolojian'ny fifandraisan-davitra. Na dia mbola misy aza ny sakana tsy maintsy resena, dia lehibe ny tombontsoa azo avy amin'ireo fitaovana ireo. Raha mbola manohy ny asan'ny mpisava lalana amin'ity sehatra ity i Etazonia, dia afaka manantena ny hahita vanim-potoana vaovaon'ny fanavaozana sy fandrosoana eo amin'ny indostrian'ny fifandraisan-davitra isika, izay mitondra antsika hanakaiky kokoa ny hoavy izay ahafahan'ny fifandraisana haingana kokoa, azo ianteherana ary mahomby kokoa noho ny teo aloha.