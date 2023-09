US Diameter Signaling: Mpilalao fototra amin'ny Teknolojia maoderina sy serivisy Internet

By

Fandinihana ny famantarana ny savaivony amerikana: anjara toerana lehibe amin'ny teknolojia maoderina sy serivisy Internet

Eo amin'ny sehatry ny teknolojia maoderina sy serivisy Internet, ny US Diameter Signaling dia nipoitra ho mpilalao fototra. Ity teknôlôjia ity dia protocole ampiasaina amin'ny fandefasana angon-drakitra manerana ny tambajotra, mitana anjara toerana lehibe amin'ny fampandehanana tsy misy olana amin'ny serivisy Internet. Rehefa miditra lalindalina kokoa amin'ny dikan'ny US Diameter Signaling isika dia lasa mazava fa io teknolojia io dia tsy vitan'ny hoe tena ilaina amin'ny tontolon'ny nomerika ankehitriny fa tena ilaina amin'ny famolavolana ny hoavin'ny serivisy Internet.

Ny protocol US Diameter Signaling dia mpandimby ny protocol Radius, izay nampiasaina voalohany ho an'ny fanamarinana tambajotra, fanomezan-dàlana ary kaonty. Na izany aza, tamin'ny fahatongavan'ireo fitakiana tambajotra be pitsiny sy saro-takarina, dia niharihary ny filana protocole mandroso kokoa. Ny Diameter Signaling dia novolavolaina mba hanomezana fahafaham-po ireo filana ireo, manome fahafaha-manao bebe kokoa, azo itokisana ary fiarovana amin'ny fandefasana data.

Ao amin'ny tontolon'ny Etazonia, ny Diameter Signaling dia lasa ampahany manan-danja amin'ny indostrian'ny serivisy teknolojia sy Internet. Ampiasaina amin'ny rindranasa marobe izy io, manomboka amin'ny tambajotra finday ka hatramin'ny tolotra broadband. Ny protocol dia mamela ny fandefasana angon-drakitra mahomby, miantoka fa ny mpampiasa dia afaka miditra amin'ny serivisy Internet tsy misy fahatapahana na fahatarana. Ankoatr'izay, ny Diameter Signaling dia manohana ny fampiharana ireo endri-javatra mandroso toy ny faktiora ara-potoana sy ny fanaraha-maso ny politika, ka manatsara ny traikefan'ny mpampiasa amin'ny ankapobeny.

Ny anjara asan'ny US Diameter Signaling dia mihoatra ny fanomezana serivisy Internet azo itokisana. Izy io koa dia manampy amin'ny fanamorana ny fitomboana sy ny fivoaran'ny Internet of Things (IoT). Miaraka amin'ny fitomboan'ny isan'ny fitaovana mifandray amin'ny Internet, ny filana ny fampitana angon-drakitra mahomby dia tsy nisy nanakiana mihitsy. Ny Diameter Signaling, miaraka amin'ny fahaizany mandroso, dia manome ny fotodrafitrasa ilaina hanohanana ny tontolon'ny IoT mivoatra.

Ankoatr'izay, ny endri-piarovana amin'ny Diameter Signaling dia mahatonga azy io ho safidy tian'ny mpanome tolotra maro. Ny protocol dia mampiditra fepetra fiarovana matanjaka, ao anatin'izany ny fanafenana sy ny fanamarinana iombonana, mba hiarovana ny angona amin'ny fidirana tsy nahazoana alalana sy ny fandrahonana an-tserasera. Tena zava-dehibe tokoa izany amin'ny vanim-potoana nomerika ankehitriny, izay miha-mitombo hatrany ny fanitsakitsahana ny angon-drakitra sy ny fanafihana an-tserasera.

Ho fanampin'ny tombony ara-teknika, ny US Diameter Signaling dia misy fiantraikany ara-toekarena lehibe ihany koa. Amin'ny alàlan'ny fandefasana angon-drakitra mahomby sy ny fanohanana ireo endri-javatra mandroso, ny protocol dia manampy ireo mpanome tolotra hanatitra tolotra avo lenta amin'ny mpanjifany. Izany, ho setrin'izany, dia mety hitarika amin'ny fitomboan'ny fahafaham-po sy ny tsy fivadihan'ny mpanjifa, ka mahatonga ny fitomboan'ny fidiram-bola ho an'ny mpanome tolotra.

Na izany aza, na dia eo aza ny tombontsoa maro, ny fampiharana ny US Diameter Signaling dia tsy misy fanamby. Ny protocol dia mitaky loharanon-karena sy fahaiza-manao be dia be amin'ny fametrahana sy fitantanana. Ambonin'izany, satria tsy mitsaha-mitombo ny fitakiana tolotra aterineto, mila manatsara hatrany ny fotodrafitrasa ny mpanome tolotra mba haharaka ny fitombon'ny fifamoivoizana.

Ho famaranana, ny US Diameter Signaling dia manana anjara toerana lehibe amin'ny teknolojia maoderina sy serivisy Internet. Izy io dia manome ny hazondamosina amin'ny fandefasana angon-drakitra mahomby, manohana ny fitomboan'ny IoT, ary manatsara ny fiarovana ny serivisy Internet. Na dia eo aza ny fanamby mifandraika amin'ny fampiharana azy, ny tombony amin'ny Diameter Signaling dia mihoatra lavitra noho ny tsy fahampiana. Rehefa mandroso isika amin'ny vanim-potoana nomerika, ny maha-zava-dehibe an'ity teknolojia ity dia tsy maintsy mitombo ihany.