Ny fangatahana tsy mbola nisy hatrizay ho an'ny tapakilan'ny amboara Davis dia manambara ny fitsanganana amin'ny tennis any Irlandy

Lany tao anatin'ny adiny roa monja taorian'ny fivarotana ny tapakila amin'ny lalao tenisy ho an'ny amboaran'i Davis eo amin'i Irlandy sy Aotrisy, izay manondro ny firongatry ny tenisy amin'ny firenena. Ny lalao izay hatao ny 3 sy 4 febroary ao amin'ny UL Arena any Limerick dia ahitana lalao roa ho an'olon-tokana ny asabotsy ary lalao ho an'olon-droa miaraka amin'ny lalao tokana roa fanampiny amin'ny alahady.

Ny valin-kafatra avy amin'ny mpankafy dia nanosika ny Tennis Ireland hanomana ny hampitombo ny fahafaha-mipetraka. Ny Lehiben'ny mpanatanteraka ny fikambanana, Kevin Quinn, dia naneho ny fahavononany handraisana mpijery bebe kokoa amin'ny fametrahana seza fanampiny amin'ny fiandohan'ny volana Janoary. "Hihaona amin'ny UL aho hiresaka momba ny fahaiza-manao ary manantena aho fa amin'ny voalohandohan'ny volana Janoary dia ho afaka hanamarina ny fametrahana seza bebe kokoa sy ny famoahana tapakila fanampiny izahay," hoy izy.

Ny fitakiana avo lenta amin'ny tapakila dia maneho ny fangatahan'ny vondrom-piarahamonina tenisy nentim-paharazana amin'ny fiadiana ny amboaran'i Davis any an-trano sy ny fitomboan'ny lazan'ny fanatanjahantena eo amin'ny taranaka mpilalao vaovao. Niteraka fanontaniana be dia be ny fampahafantarana ny lalao, ary tena niavaka tokoa ny fivarotana haingana ny marainan'ny famoahana ny tapakila.

Conor Niland, mpilalao matihanina teo aloha, izay avy any Limerick ary nifaninana tamin'ny hetsika Grand Slam malaza, dia naneho ny fientanentanany ho an'ireo mpilalao. “Vaovao mahafinaritra ho an'ny mpilalao izany. Efa faly izy ireo tamin'ny fahatsinjovana ny hifaninana amin'ny kianja toa an'i UL. Ankehitriny dia fantatr'izy ireo fa hanao izany eo anoloan'ny trano feno izy ireo. Ho lehibe ho azy ireo izany, ary azoko antoka ny fanoloran-tenany tanteraka amin'ny fanomezana fanamby henjana amin'izay mety ho fanoherana manerantany, "hoy izy.

Ny ekipa Austrian, izay antenaina hanome lalao henjana ho an'i Irlandy, dia ahitana mpilalao ambony toa an'i Dominic Thiem, Jurij Rodionov, ary Dennis Novak. Ny fampiantranoana ny fifanandrinana an-trano voalohany tao anatin'ny folo taona teo ho eo, i Irlandy dia afaka manantena ny fiadiana ny amboara Davis manaitra sy mifaninana amin'ny tanindrazany.