Fahatakarana ny Siansa ao ambadiky ny jiro mitombo LED sy ny fitomboan'ny zavamaniry

Famoahana ny zava-miafina: Fahatakarana ny siansa ao ambadiky ny jiro LED Grow sy ny fitomboan'ny zavamaniry

Ny siansa ao ambadiky ny jiro mitombo LED sy ny fitomboan'ny zavamaniry dia fifangaroana mahavariana amin'ny fizika, biolojia ary teknolojia. Lohahevitra tena nisongadina tao anatin'ny taona vitsivitsy izay, indrindra tamin'ny firongatry ny fambolena anaty trano sy ny fitomboan'ny fahalianana amin'ny fambolena maharitra. Ny jiro LED mitombo, miaraka amin'ny fahombiazan'ny angovo sy ny androm-piainany, dia nipoitra ho fitaovana fototra amin'ireo ezaka ireo. Ahoana anefa no tena fiasan'izy ireo? Ahoana no fiantraikan'izy ireo amin'ny fitomboan'ny zavamaniry? Andeha hojerentsika ny mistery.

LED, na Light Emitting Diode, dia fitaovana semiconductor izay mamoaka hazavana rehefa mandalo azy ny herinaratra elektrika. Ity hazavana ity dia azo amboarina tsara amin'ny halavan'ny onjam-peo manokana, ka mahatonga ny jiro LED mitombo be dia be. Izy ireo dia azo amboarina mba tsy hamoaka afa-tsy ny tara-pahazavana ampiasain'ny zavamaniry amin'ny photosynthesis, ka manatsara ny fampiasana angovo. Tombony lehibe izany raha oharina amin'ny jiro fambolena nentim-paharazana, izay mamoaka hazavana midadasika, izay tsy ampiasain'ny zavamaniry ny ankamaroany.

Ny photosynthesis, ny fizotran'ny zavamaniry manova ny hazavana ho angovo simika, no ivon'ity dinika ity. Ny zavamaniry dia mampiasa jiro mena sy manga ho an'ny photosynthesis. Ny hazavana mena, miaraka amin'ny halavan'ny onjam-peo manodidina ny 660 nanometer, dia ampiasaina amin'ny fizotran'ny fotosintetika ary mandrisika ny voninkazo sy ny voankazo. Ny hazavana manga, manodidina ny 460 nanometer, dia mampiroborobo ny fitomboan'ny ravina sy ny taho. Amin'ny alàlan'ny fanitsiana ny fivoahan'ny jiro mitombo LED, ny mpamboly dia afaka mifehy ny fitomboan'ny zavamaniry, manodinkodina azy mba hahazoana vokatra irina.

Ankoatr'izay, ny jiro mitombo LED dia miteraka hafanana kely kokoa noho ny jiro mitombo mahazatra. Izany dia mampihena ny mety hisian'ny fahasimban'ny zavamaniry ary mamela ny fametrahana akaiky kokoa ny zavamaniry, mampitombo ny fahombiazan'ny hazavana. Manana androm-piainana lava kokoa izy ireo, matetika maharitra 50,000 ora na mihoatra, ka mahatonga azy ireo ho safidy lafo vidy ho an'ny fampiasana maharitra.

Ny fikarohana dia naneho fa ny jiro LED mitombo dia afaka manatsara ny fitomboan'ny zavamaniry. Ny fandinihana iray navoaka tao amin'ny gazety "HortScience" dia nahatsikaritra fa ny salady nambolena teo ambanin'ny jiro LED dia manana vokatra 25% ambony kokoa noho ny salady nambolena tamin'ny jiro fluorescent. Toy izany koa, ny fanadihadiana tao amin'ny "Journal of Applied Horticulture" dia nahatsikaritra fa ny frezy nambolena teo ambanin'ny jiro LED dia manana vokatra avo kokoa sy kalitao tsara kokoa noho ireo voankazo nambolena tamin'ny jiro nentim-paharazana.

Tsy ny vokatra ihany anefa no resahina. Ny jiro LED mitombo dia mety hisy fiantraikany amin'ny votoatin'ny sakafo amin'ny vokatra ihany koa. Ny fandinihana iray tao amin'ny "Journal of Agricultural and Food Chemistry" dia nahatsikaritra fa ny basilika nambolena teo ambanin'ny jiro LED dia manana antioxidants sasany avo kokoa noho ny basilika maniry eo ambanin'ny jiro fluorescent. Midika izany fa ny jiro LED mitombo dia azo ampiasaina hanatsarana ny lanjan'ny sakafo.

Ho fehin-kevitra, ny siansa ao ambadiky ny jiro mitombo LED sy ny fitomboan'ny zavamaniry dia fifamatorana mahavariana amin'ny hazavana, angovo ary fiainana. Ny jiro LED mitombo, miaraka amin'ny fahafahany mamoaka onjam-pahazavana manokana, dia manolotra fitaovana mahery vaika ho an'ny fanatsarana ny fitomboan'ny zavamaniry sy ny fanatsarana ny vokatra. Izy ireo dia maneho fandrosoana lehibe eo amin'ny teknolojia fambolena, izay afaka mitana anjara toerana lehibe amin'ny famenoana ny filana sakafo amin'ny ho avy. Rehefa manohy mikaroka sy mahazo an'io teknolojia io isika, dia afaka miandrandra fivoarana mampientam-po kokoa eo amin'ny sehatry ny fambolena an-trano sy any ivelany.