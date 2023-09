By

Fahatakarana ny maha-zava-dehibe ny famindrana rakitra azo antoka amin'ny vanim-potoana nomerika ankehitriny

Amin'izao vanim-potoana nomerika izao, ny maha-zava-dehibe ny fifindrana rakitra azo antoka dia tsy azo ovaina loatra. Rehefa miha-mifamatotra izao tontolo izao dia lasa zava-dehibe ny filàna fomba azo antoka, azo antoka ary mahomby amin'ny famindrana angon-drakitra. Miaraka amin'ny firongatry ny asa lavitra, ny fifampiraharahana amin'ny Internet, ary ny fifandraisana nomerika, lasa zava-mitranga isan'andro ny fifanakalozana vaovao saro-pady. Noho izany, ny filana famindrana rakitra azo antoka dia tsy mbola nitsikera.

Ny famindrana rakitra azo antoka dia manondro ny dingan'ny fampitana angona avy amin'ny fitaovana na rafitra iray mankany amin'ny iray hafa sady manome antoka fa mijanona ho tsiambaratelo sy tsy misy dikany ny angon-drakitra. Ity dingana ity dia zava-dehibe amin'ny fisorohana ny fidirana tsy nahazoana alalana, ny fanitsakitsahana ny angon-drakitra ary ny fandrahonana an-tserasera hafa izay mety hanimba ny fahamendrehana sy ny tsiambaratelon'ny angon-drakitra afindra.

Taloha, niantehitra tamin'ny fomba nentim-paharazana amin'ny famindrana rakitra toy ny mailaka na fitaovana fitahirizana ara-batana ny orinasa sy ny olon-tsotra. Na izany aza, tsy ampy na azo antoka intsony ireo fomba ireo amin'ny tontolon'ny nomerika ankehitriny. Ny mailaka, ohatra, dia iharan'ny fanafihan'ny hacking sy phishing, raha toa kosa ny fitaovana fitahirizana ara-batana dia mety ho very na angalarina. Ankoatra izany, matetika ireo fomba ireo dia tsy mahomby, indrindra rehefa mifandray amin'ny angon-drakitra be dia be.

Eo no idirana ny famindrana rakitra azo antoka. Amin'ny fampiasana algorithm encryption mandroso sy protocols azo antoka, ny famindrana rakitra azo antoka dia miantoka fa voaaro mandritra ny fandefasana ny angona. Izy io dia manome fantsona azo antoka amin'ny famindrana angon-drakitra, manakana ny fidirana tsy nahazoana alalana ary miantoka fa tonga amin'ny toerana halehany ny angona.

Ankoatr'izay, ny famindrana rakitra azo antoka dia manome tombony maro hafa koa. Ho an'ny iray, manatsara ny vokatra izy io amin'ny alàlan'ny famelana ny famindrana haingana sy mahomby amin'ny angona marobe. Izy io koa dia manome firaketana azo trace amin'ny fifindrana rakitra rehetra, manamora ny fanaraha-maso sy ny fitantanana ny angona. Fanampin'izany, ny famindrana rakitra azo antoka dia afaka manampy ny orinasa hanaraka ny fitsipika momba ny fiarovana ny angon-drakitra, izay zava-dehibe amin'ny tontolo nomerika mihamitombo ankehitriny.

Na izany aza, na dia eo aza ny maha-zava-dehibe azy, ny famindrana rakitra azo antoka dia matetika atao tsinontsinona. Orinasa sy olon-tsotra maro no manohy miantehitra amin'ny fomba fandefasana rakitra efa lany andro sy tsy azo antoka, ka mampidi-doza ny angon-dry zareo. Izany dia noho ny tsy fahampian'ny fahatsiarovan-tena sy ny fahatakarana ny maha-zava-dehibe ny famindrana rakitra azo antoka.

Noho izany dia zava-dehibe ny fanairana ny maha zava-dehibe ny famindrana rakitra azo antoka. Ny orinasa sy ny olon-tsotra dia tsy maintsy mahatakatra fa amin'izao vanim-potoana nomerika izao, ny angon-drakitra dia iray amin'ireo fananana sarobidy indrindra. Ny fiarovana ity fananana ity dia tokony ho laharam-pahamehana voalohany, ary ny famindrana rakitra azo antoka dia ampahany lehibe amin'izany.

Fehiny, fitaovana ilaina amin'ny vanim-potoana nomerika ankehitriny ny famindrana rakitra azo antoka. Tsy miaro ny angon-drakitra amin'ny fandrahonana an-tserasera fotsiny izy io fa manatsara ny vokatra ary manampy ny orinasa hanaraka ny fitsipika momba ny fiarovana ny angona. Noho izany, ny orinasa sy ny olon-tsotra dia tsy maintsy manao laharam-pahamehana ny famindrana rakitra azo antoka mba hiarovana ny angon-dry zareo sy hiantohana ny fahamarinany. Ao anatin'ny tontolo iray izay mihamitombo hatrany ny fanitsakitsahana ny angon-drakitra sy ny fandrahonana an-tserasera, ny famindrana rakitra azo antoka dia tsy rendrarendra fotsiny, fa ilaina.