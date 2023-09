Asteroid Sample Return Mission OSIRIS-REx tonga amin'ny faratampony

Kapsulana misy vovoka asterôida 250 grama no napetraka hipetraka any amin'ny tany efitr'i Utah amin'ny 24 septambra, manamarika ny fiafaran'ny iraka OSIRIS-REx an'ny NASA. Natomboka tamin'ny taona 2016, ny iraka dia nikendry hanangona sy hamerina santionany avy amin'ny asteroid Bennu, izay manome fomba fijery sarobidy momba ny fiforonan'ny rafi-masoandro misy antsika 4.5 miliara taona lasa izay. Haterina amim-pitandremana any amin'ny laboratoara NASA any Houston ilay kapsule mba hisorohana ny fandotoana alohan'ny haparitaka amin'ny laboratoara mandray anjara isan-karazany manerana izao tontolo izao.

Bennu, satria fitaovana tsy dia fahita firy, dia tena sarobidy ho an'ny mpahay siansa mitady hahatakatra ny niandohan'ny rafi-masoandro. Ny meteorita mitovy amin'ny firafitry ny Bennu dia mianjera amin'ny Tany, saingy matetika izy ireo no may eny amin'ny atmosfera na voaloton'ny tontolo terestrialy. Ny iraka OSIRIS-REx dia manome fahafahana manokana handalinana santionany tsy voaloto.

Ireo mpikaroka kanadiana koa dia hanana fahafahana hamakafaka ampahany amin'ny santionany, noho ny fandraisan'izy ireo anjara amin'ny iraka miaraka amin'ny fitaovana OLA (OSIRIS-REx Laser Altimeter). Ny masoivoho habakabaka kanadiana dia hanana fahafahana miditra amin'ny 4% amin'ny santionany, mitovy amin'ny 10 grama. Michael Daly, mpikaroka ao amin'ny Oniversiten'i York, dia mikasa ny handrefesana ny conductivity mafana amin'ny santionany mba hamaritana ny toetra mahamay an'ilay asteroid manontolo. Dominique Weis sy ny mpiara-miasa aminy ao amin'ny University of British Columbia dia hampiasa karazana spectrometry faobe mba hamaritana ny firafitry ny Bennu.

Raha ny telo ampahefatry ny santionany dia hotehirizina ho an'ny taranaka ho avy hianarana, ny iraka OSIRIS-REx dia hitohy ankoatra ny fandefasana ny kapsule. Hitohy amin'ny fihodinana ny asteroid Apophis amin'ny taona 2029 ilay probe.

