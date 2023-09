Ny lohatenim-baovao farany: Fifanakalozana voafonja amin'i Iran, Fankatoavan'ny FDA ny Vaksiny Vaovao, Fitsarana Antitrust Manohitra an'i Google, Fandrahonan'ny Rivo-doza, Niverina ny Seho Lahateny nataon'i Drew Barrymore, ary Loza Divay tany Portugal

Tamin'ny vaovao vao haingana, ny fitantanan'i Biden dia nanao dingana ho amin'ny fiarovana ny famotsorana ireo olom-pirenena amerikana dimy voatazona ao Iran amin'ny alàlan'ny famoahana ny famotsorana ireo banky handefasana $ 6 lavitrisa amin'ny tahirim-bola Iraniana mangatsiaka tsy misy tahotra ny sazy amerikana. Nampandrenesina ny Kongresy momba ity fivoarana ity, ary mety hitranga amin'ny herinandro manaraka ny fifanakalozam-ponja. Ho setrin'izany, havotsotra ihany koa ireo teratany Iraniana dimy voatazona any Etazonia. Ity hetsika diplaomatika ity dia mikendry ny hanatsara ny fifandraisan'i Etazonia sy Iran.

Ny FDA dia nanome fankatoavana ny vaksiny coronavirus vaovao izay mikendry manokana ny subvariant omicron, miomana amin'ny vanim-potoanan'ny viriosy taovam-pisefoana amin'ny fararano. Na dia nesorina aza ny vaksiny ho an'ny olona 6 volana no ho miakatra, dia hivory ny tontolon'ny mpanolo-tsaina CDC mba hamaritana ny fomba mikendry kokoa. Ny vaksiny dia antenaina ho hita amin'ity herinandro ity ary ho maimaim-poana ho an'ny ankamaroan'ny Amerikanina manana fiantohana manokana, Medicaid, na Medicare.

Nitaredretra tamin'ny fandraisana fanampiana avy any ivelany i Maraoka taorian'ny horohorontany vao haingana. Niatrika fanamby ny firenena tamin'ny fandrindrana ny ezaka fanampiana sy fizarana fanampiana ho an'ireo faritra voakasika, niteraka fahatarana amin'ny fanampiana ireo tra-boina.

Ny Departemantan'ny Fitsarana dia hanomboka ny fitsarana manohitra ny fifampiraharahana amin'ny Google, izay hijerena ilay goavan'ny teknolojia noho ny mety hampiasany ny toerany ambony eo amin'ny tsenan'ny milina fikarohana mba hanakanana ny fifaninanana amin'ny fikarohana sy ny dokambarotra. Ity andrana avo lenta ity no voalohany amin'ny karazany manohitra ny orinasa teknolojia lehibe tao anatin'ny roapolo taona mahery ary mety hisy fiantraikany lehibe amin'ny indostrian'ny teknolojia sy ny ho avin'ny Google.

Ny Rivo-doza Lee dia miteraka loza mitatao ho an'ny faritra atsinanan'i Nouvelle-Angleterre, izay mety hisian'ny rivotra mahery, orana mivatravatra ary tafio-drivotra. Na dia antenaina hijanona any ivelany aza, ny Canadian Maritimes sy Nova Scotia dia mety hidona mivantana. Tombanana hihena ny rivo-doza saingy hitombo ny habeny rehefa mianavaratra.

Ao anatin'ny fitokonan'i Hollywood, i Drew Barrymore dia mamerina ny fandaharana lahateny. Ity fanapahan-kevitra ity dia tonga amin'ny fotoana ijanonan'ny famokarana maro, manome votoaty vaovao ho an'ny mpijery mandritra ny vanim-potoanan'ny indostria.

Tao anatin'ny loza iray mifandray amin'ny divay, divay mena 600,000 litatra eo ho eo no nanenika ny araben'i São Lourenço do Bairro, Portiogaly, taorian'ny nipoahan'ny fitoeram-boaloboka roa an'ny toeram-pamafazana teo an-toerana. Ny mpamono afo dia afaka namily ny divay be dia be ho any amin'ny toeram-pamokarana rano maloto. Nokasaina ho potika ny divay noho ny ambim-bava tamin’ity taona ity, ka tsy mety hohanina.

Farany, ny mpampiasa Chrome dia afaka manararaotra ny fiainana manokana sy ny firafitry ny dokam-barotra. Ireo fanovana ireo dia mikendry ny hanatsara ny fiainana manokana ary hanome fifehezana bebe kokoa ny mpampiasa amin'ny traikefany amin'ny fitetezana. Raha mila fanazavana fanampiny, misintona ny rindranasa The Post na misoratra anarana amin'ny gazetiny mba hahazoana vaovao farany amin'ny "The 7."

Sources:

– Fifanakalozan'ny gadra tamin'i Iran: [loharano]

- Fankatoavan'ny FDA ny vaksiny Coronavirus Vaovao: [loharano]

– Ny faneken'i Maraoka ny fanampiana avy any ivelany ho an'ny horohorontany: [loharano]

- Fitsarana Antitrust manohitra an'i Google: [loharano]

– Lozan'ny Rivo-doza any Nouvelle-Angleterre Atsinanana: [loharano]

– Drew Barrymore's Talk Show: [loharano]

– Loza Divay tany Portugal: [loharano]

- Fikirana tsiambaratelo sy doka vaovao ao amin'ny Chrome: [loharano]