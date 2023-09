Niverina tamin'ny Tokyo Game Show 2023 ny Xbox Digital Broadcast

By

Ny Xbox Digital Broadcast efa andrandraina be dia natao hiverina amin'ny Tokyo Game Show amin'ny Septambra 21. Ity hetsika fanao isan-taona ity dia sehatra iray ho an'ny Xbox sy Bethesda Softworks mba hanomezana fanavaozam-baovao momba ny lalaon'izy ireo ary hampisehoana anaram-boninahitra isan-karazany avy amin'ny mpamorona ao Japana ary manerana an'i Azia.

Ankoatr'izay, Xbox dia hanambara fanampim-baovao amin'ny tranomboky Xbox Game Pass izay miitatra hatrany, izay manolotra votoaty marobe avy amin'ny ekipa manerana an'i Azia. Ity vaovao ity dia azo antoka fa hanentana ny mpankafy izay maniry ny hahita traikefa amin'ny lalao vaovao.

Ny fandefasana dia ho azon'ny mpijery ao amin'ny fantsona YouTube ofisialin'ny Tokyo Game Show, ary koa ireo fantsona sosialy Xbox mifantina. Haseho amin’ny fiteny samihafa izy io, anisan’izany ny Japoney, Anglisy, Koreana, Sinoa Notsotsotra, Sinoa nentim-paharazana, Malay, Thai, Vietnamiana, Indoneziana, Frantsay, Alemana ary Espaniola Castilian. Fanampin'izany, ny fampitana dia ahitana ny tenin'ny tanana japoney (JSL), ny tenin'ny tanana aostralianina (AusLan), ary ny famaritana feo amin'ny teny japoney sy anglisy.

Xbox dia nitandrina tsara ihany koa tamin'ny famolavolana ny sary ho an'ny Tokyo Game Show amin'ity taona ity. Ny sary dia manambatra ny Xbox sy ny kisary Japoney, ahitana ny Xbox Nexus, ny console Xbox Series X, Maneki-neko (saka miantso), Tendrombohitra Fuji, voninkazo cosmos ary jiro japoney. Ny fampidirana an'i Maneki-neko, mariky ny vintana tsara, dia mikendry ny hitondra harena ho an'ny mpilalao rehetra mitodika amin'ny hetsika.

Amin'ny fanomezana manokana ho an'ireo mpankafy any Japon manatrika ny hetsika ara-batana ao amin'ny Makuhari Messe, Xbox dia manolotra fahafahana manokana. Hampiantrano fivoriana mivantana i Phil Spencer sy Sarah Bond, ary afaka mangataka tapakila maimaim-poana amin'ny alàlan'ny tranokalan'ny IGN Japan na kaonty Twitter ny mpankafy.

Ny Tokyo Game Show 2023 dia mampanantena fa ho fankalazana ny lalao miavaka novolavolaina ho an'ny sehatra Xbox. Ireo mpilalao avy any Japon, Azia ary manerana izao tontolo izao dia miandry fatratra ny hetsika, izay hampiseho ny fanavaozana farany sy ny fanambarana mampientam-po. Raha mila fanazavana fanampiny momba ny fandaharam-potoana sy ny antsipiriany, tsidiho azafady ny tranonkala ofisialin'ny Tokyo Game Show.

Loharano: Xbox News

Famaritana:

– Tokyo Game Show: Fivoriambe lalao video fanao isan-taona any Tokyo, Japon.

- Xbox Game Pass: Serivisy famandrihana izay manome fidirana amin'ny tranomboky lalao ho an'ny console Xbox sy PC.

– Bethesda Softworks: Mpanonta lalao video fantatra amin'ny lohateny malaza toy ny The Elder Scrolls sy Fallout.

– Maneki-neko: Antsoina koa hoe saka mpitsikilo, sarivongana japoney mahazatra izy io, izay inoana fa mitondra vintana sy vintana.

– Makuhari Messe: Foibe fivoriambe any Chiba, Japon, izay anaovana ny Tokyo Game Show.

- IGN Japan: Fizarana Japoney amin'ny tranonkala lalao video malaza, IGN.