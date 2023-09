Ireo mpampiasa Venmo dia mitatitra ny fahatapahan-jiro sy ny olana momba ny fandoavana

By

Mpampiasa Venmo an'arivony no niaina olana vao haingana tamin'ny fampiharana, anisan'izany ny olana momba ny fandoavam-bola sy ny famindrana vola. Ny tatitra momba ireo olana ireo dia nitombo teo amin'ny 10.30:XNUMX maraina ET androany, ary maro ireo mpampiasa mitaraina fa tsy mandeha tsara ny fampiharana ary tsy mandeha ny fandoavam-bola. Venmo dia tsy niresaka tamin'ny fomba ofisialy ilay olana na nanome vaovao farany tao amin'ny media sosialy.

Niditra tamin'ny sehatra toa an'i Twitter ny mpampiasa mba haneho ny fahasosorany amin'i Venmo. Ny olona sasany dia nitatitra fa tsy misy fanavaozana ny volany ao amin'ny fampiharana, miteraka fisavoritahana sy ahiahy. Ny hafa indray no nitaraina noho ny tsy fahafahany miditra amin’ny volany, ka miteraka fahasahiranana toy ny fandehanana any amin’ny magazay very maina. Sarotra tratrarina ny serivisy mpanjifa Venmo, mampitombo ny fahasorenana.

Na dia nihena aza ny isan'ny tatitra momba ny Downdetector, manodidina ny 400 sisa tavela amin'izao fotoana izao, toa voavaha ny olana ho an'ny ankamaroan'ny mpampiasa. Na izany aza, zava-dehibe ny manamarika fa tsy mbola nisy fanamafisana ofisialy na fanambarana avy amin'i Venmo momba ny fahatapahana.

Ny sarintany fahatapahan'ny Amerika Avaratra nomen'ny Downdetector dia mampiseho fa miparitaka manerana an'i Etazonia ny faritra tena voa mafy. Mandritra izany fotoana izany, ny grafika maneho ireo olana voalaza tao anatin'ny ora lasa dia mampiseho fironana miakatra.

Ho fehiny, niaina fanelingelenana teo amin'ny serivisy ireo mpampiasa Venmo, anisan'izany ny tsy fahombiazan'ny fandoavam-bola sy ny tsy fahombiazan'ny fampiharana. Maro no naneho ny alahelony tamin’ny sehatra samihafa, nitadiavana fanampiana sy famahana olana. Venmo dia mbola tsy nanome fanazavana ofisialy na fanavaozana momba ny toe-javatra.

