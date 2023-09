Starfield, lalao vaovao andrasan'i Bethesda, dia efa lasa fanombohana mahomby indrindra amin'ny orinasa hatramin'izao. Miaraka amin'ny totalin'ny mpilalao 6 tapitrisa sy mpilalao 1 tapitrisa mahery, dia nanangona haingana mpankafy lehibe sy natokana.

Iray amin'ireo fomba nanehoan'ireo mpilalao ny fahaiza-mamorona tao amin'ny Starfield ny alalan'ny endri-panamboarana sambo an'ny lalao. Ary ankehitriny, ireo mpankafy ny toetran'ny ankizy malala Thomas the Tank Engine dia afaka mifaly, satria ny mpampiasa Reddit antsoina hoe u/MrCaine332 dia namorona sambo mitovy amin'ny lokomotif malaza.

Taloha, matetika no ilaina ny modders hanampiana an'i Thomas the Tank Engine amin'ny lalao Bethesda, anisan'izany ny fanoloana dragona ao Skyrim. Na izany aza, ny famoronana an'i u/MrCaine332 ao amin'ny Starfield dia tsy mitaky fahaiza-manao fanovana. Fa kosa, mampiasa fotsiny ny ampahany amin'ny sambo marina sy ny fahaiza-mamorona.

Na dia fantatra amin'ny maha-ilaina azy amin'ny andian-tantara amin'ny fahitalavitra aza i Thomas the Tank Engine, dia mbola tsy hitan'ny mpankafy ny fandehany amin'ny ady ao Starfield. Na izany aza, ireo mpampiasa ao amin'ny Reddit dia nidera ny endriky ny sambo, miaraka amin'ny mpampiasa iray milaza azy io ho "mahavariana".

Mbola mistery foana ny antony mahatonga ny mpilalao ho tia manampy an'i Thomas the Tank Engine amin'ny lalao isan-karazany, fa ity fanampiny farany ao amin'ny Starfield ity dia azo antoka fa nanome fialamboly be dia be ho an'ny mpilalao. Ary tsy i Thomas irery no references amin'ny kolontsaina pop mba hiseho amin'ny mpanamboatra sambo, satria ny mpankafy dia nanamboatra sambo avy amin'ny Star Wars, Batman ary Futurama ihany koa.

Amin'ny ankapobeny, ny endri-panamboarana sambo ao amin'ny Starfield dia nanome fahafahana ny mpilalao haneho ny fahaiza-mamorona ary manampy ny fikasihan'izy ireo manokana amin'ny lalao. Miaraka amin'ny fampidirana an'i Thomas the Tank Engine, ny mpilalao dia afaka mitondra toetran'ny fahazazana malala amin'ny diany an-habakabaka.

Loharano: dexerto.com