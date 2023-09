Ny anjara asan'ny 5G amin'ny fanafainganana ny Internet amin'ny zava-drehetra any Azia Pasifika

Mikaroka ny anjara andraikitry ny 5G amin'ny fanafainganana ny Internet amin'ny zava-drehetra any Azia Pasifika

Ny fahatongavan'ny teknolojia 5G dia natao hanova ny tontolon'ny nomerika any amin'ny faritra Azia Pasifika, hanafaingana ny fitomboan'ny Internet of Everything (IoE). Ny IoE, foto-kevitra manitatra ny Internet of Things (IoT) amin'ny fampidirana olona, ​​dingana ary angon-drakitra ao anatin'ny fifandraisan'ny fitaovana ara-batana, dia vonona ny hanova ny sehatra isan-karazany, anisan'izany ny fikarakarana ara-pahasalamana, ny fambolena ary ny famokarana, ankoatra ny hafa.

Ny 5G, miaraka amin'ny fifindran'ny angon-drakitra haingam-pandeha, ny latency ambany ary ny fampifandraisana fitaovana goavana, dia manana anjara toerana lehibe amin'ity fanovana ity. Izy io no fototry ny IoE, mamela ny fifandraisana tsy misy dikany sy ny fizarana data amin'ny fotoana tena izy. Ity teknôlôjia ity dia tsy fanavaozana fotsiny avy amin'ny teo alohany, 4G; izany dia fitsangantsanganana revolisionera izay hamoha ny fahafaha-manaon'ny IoE.

Any amin'ny faritra Azia Pasifika, miha-mahazo vahana ny fampiharana ny 5G. Ny firenena toa an'i Korea Atsimo, Shina ary Japon no mitarika ny fiampangana, ka i Korea Atsimo no firenena voalohany maneran-tany nanangana tambajotra 5G manerana ny firenena. Ireo firenena ireo dia mampiasa ny 5G mba hitondrana ny toekaren'izy ireo nomerika sy hanatsara ny fifaninanana manerantany.

Ohatra, i Shina, miaraka amin'ny fandraisana andraikitra "Made in China 2025" dia mampiasa 5G hanavaozana ny sehatry ny famokarana azy. Ny fifindran'ny angon-drakitra haingana sy azo antoka ary azo antoka nomen'ny 5G dia manome fahafahana ny fampidirana ireo teknolojia avo lenta toy ny artificial intelligence (AI) sy ny robotika amin'ny fizotran'ny famokarana. Ity fampidirana ity dia manamora ny famoronana orinasa marani-tsaina, izay ahafahan'ny milina sy ny rafitra mifandray amin'ny fotoana tena izy, manatsara ny fahombiazan'ny famokarana ary mampihena ny fandaniana.

Toy izany koa, amin'ny fambolena, ny 5G dia ampiasaina amin'ny famahana ny vahaolana momba ny fambolena marani-tsaina. Any Japana, mampiasa drôna 5G ny tantsaha ho an'ny fambolena tsara. Ireo drôna ireo, manana sensor sy fakan-tsary, dia afaka manara-maso ny fahasalaman'ny voly, manara-maso ny biby fiompy, ary manampy amin'ny fambolena sy fijinjana mihitsy aza. Ny angon-drakitra amin'ny fotoana tena angonin'ireo drôna ireo dia azo anaovana fanadihadiana mba handraisana fanapahan-kevitra tsara, mitarika amin'ny fitomboan'ny vokatra sy ny faharetana.

Ao amin'ny sehatry ny fitsaboana, ny 5G dia natao hanova ny fikarakarana ny marary sy ny fikarohana ara-pitsaboana. Any Korea Atsimo, ny hopitaly dia manao fanandramana amin'ny serivisy telemedicine 5G, izay ahafahan'ny dokotera mamantatra sy mitsabo marary lavitra. Izany dia tsy vitan'ny hoe manatsara ny fidirana amin'ny tolotra ara-pahasalamana, indrindra any ambanivohitra, fa mampihena ihany koa ny fahasahiranana amin'ny tobim-pahasalamana. Fanampin'izay, ny 5G dia manome alalana ny fampivoarana fitaovana diagnostika mandeha amin'ny AI sy fitaovana fitsaboana azo ampiasaina, izay afaka manara-maso ny fahasalaman'ny marary amin'ny fotoana tena izy ary maminavina ny olana ara-pahasalamana mety hitranga.

Na izany aza, ny fifindrana amin'ny 5G sy ny IoE dia tsy misy fanamby. Mila vahana ny olana toy ny tsiambaratelon'ny angon-drakitra, fiarovana ny tambajotra, ary ny fizarazarana nomerika. Ny mpanao politika sy ny mpitarika ny indostria any amin'ny faritr'i Azia Pasifika dia tsy maintsy miara-miasa mba hamorona tontolo manara-penitra izay mampiroborobo ny fanavaozana sady miaro ny zon'ny mpanjifa.

Ho fehiny, ny 5G dia voatendry handray anjara lehibe amin'ny fanafainganana ny IoE any amin'ny faritra Azia Pasifika. Tsy mikasika ny hafainganam-pandeha amin'ny Internet fotsiny izany; momba ny famoronana tontolo iainana mifandray izay izarana ny angon-drakitra amin'ny fotoana tena izy, mitarika amin'ny fanapahan-kevitra marani-tsaina kokoa sy fanatsarana ny fahombiazany. Raha mbola manohy mandray an'io teknolojia io ny faritra, dia mijoro eo amoron'ny revolisiona nomerika izay hanova ny tontolo ara-toekarena sy sosialy izy.