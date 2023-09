Ny M6 dia nomena anarana ho lalambe malaza indrindra any Angletera nandritra ny taona faharoa nisesy

By

Ny M6 dia nomena anarana hoe lalambe malaza indrindra any Angletera nandritra ny taona faharoa nisesy, araka ny fanadihadiana nataon'ny mpiambina tsy miankina, Transport Focus. Ny fanadihadiana, antsoina hoe Strategic Roads Survey User, dia nahitana mpandray anjara maherin'ny 9,000 izay nizara ny valin-teniny tamin'ny diany farany tamin'ny lalambe na lalana lehibe 'A' tantanin'ny National Highways.

Ny M6, izay antsoina matetika hoe 'bonin'i Grande-Bretagne', dia nahazo ny fahafaham-po ambany indrindra tamin'ny naoty 66 isan-jato. Notanisain'ireo mpamily ny antony toy ny faharatsian'ny lalana, ny famantarana matrix efa lany andro, ary ny fetran'ny hafainganam-pandeha tsy ara-drariny amin'ny lalambe marani-tsaina no tena fitarainany. Marihina anefa fa nampiseho fihatsarana tokoa ny M6 raha oharina tamin’ny taon-dasa izay nahazoany 59 isan-jato.

Raha ny momba ny fahafaham-po amin'ny ankapobeny, ny M5 dia nomena anarana ho lalambe malaza indrindra any Angletera, miaraka amin'ny salan'isa fahafaham-po amin'ny 82 isan-jato. Laharana faharoa kosa ny M40, manana naoty fahafaham-po 82 isan-jato. Anisan'ireo lalana lehibe 'A', ny A303, mampifandray ny M3 sy ny A30 avy any London mankany Devon sy Cornwall, dia nahazo fahafaham-po ambony indrindra amin'ny 85 isan-jato.

Nitatitra ny Transport Focus fa 73 isan-jaton'ny mpampiasa lalana no afa-po tamin'ny làlambe farany nataony na ny dia lehibe 'A', fanatsarana raha oharina amin'ny 69 isan-jato tamin'ny taon-dasa. Ny fanadihadiana dia natao ho fandrefesana ny paikadin'ny governemanta momba ny fampiasam-bola amin'ny lalana ary mitazona ny lalam-pirenena ho tompon'andraikitra amin'ny fanomezana traikefa tsara ho an'ny mpanjifa.

Ny fanadihadiana ihany koa dia nanasongadina fa ny dia amin'ny lalambe marani-tsaina, izay mijanona amin'izao fotoana izao, dia manana fahafaham-po ambany kokoa raha oharina amin'ny lalana tsy misy fizarana maranitra.

Ny lehiben'ny mpanatanteraka Transport Focus, Anthony Smith, dia nanantitrantitra ny maha-zava-dehibe ny fikojakojana sy fanatsarana ny lalambe sy ny lalana lehibe 'A'. Nanentana ny làlam-pirenena izy mba hamahana ireo olana navoitran'ny mpamily mba hiantohana ny fandehanana milamina sy milamina amin'ireo làlam-pirenena ireo.

Ny fanadihadiana no nahafantarana fa ny fitantanana ny fanamboaran-dalana no faritra faran’izay tsara indrindra, ka ny 48 isan-jaton’ireo namaly no naneho fahafaham-po. Nanaiky ny maha-zava-dehibe ny hevitry ny mpamily ny talen'ny National Highways' Customer Experience, Pete Martin, ary nilaza fa manolo-tena izy ireo hahatakatra sy hanatsara ny traikefan'ny mpampiasa lalana. Naneho ny fahafaham-po i Martin tamin'ny fanatsarana ny fahafaham-po amin'ny ankapobeny ary nanome toky fa ny lalam-pirenena dia hiezaka hatrany amin'ny lalana azo antoka sy milamina ho an'ny mpamily tsirairay.

