Alefaso mialoha ny Boky Torolàlana ho an'ny mpanamory fiaramanidina Core VI ary mitahiry 25%

Raha mpankafy ny FromSoftware's Armored Core VI ianao ary te hanatsara ny traikefanao amin'ny lalao, dia ho faly ianao mahafantatra fa ny torolàlana momba ny lalao ofisialy, mitondra ny lohateny hoe Pilot's Manual, dia azo alaina mialoha amin'ny Amazon. Noforonin'ny Future Press, ekipa iray ao ambadiky ny tari-dalan'ny Elden Ring malaza indrindra, ity andiany 432-pejy ho an'ny mpanangona hardback ity dia hivoaka amin'ny 30 Novambra amin'ity taona ity.

Amin'izao fotoana izao, amidy ny Boky Torolàlana ho an'ny mpanamory, miaraka amin'ny vidiny mialoha ny $33.58, izay fihenam-bidy 25% amin'ny vidiny mahazatra $44.99. Ity toro-lalana ity dia natao handraisana ireo mpanamory vao haingana sy mpilalao efa za-draharaha, manome azy ireo fampahalalana sy paikady sarobidy. Izy io dia mirakitra ny lafiny isan-karazany amin'ny lalao, ao anatin'izany ny fiofanana miady, ny fivoriambe, ny fandehanana amin'ny iraka tsirairay, ary ny toro-hevitra momba ny fomba hanatonana ny fahavalo.

Iray amin'ireo hevi-dehibe ao amin'ny Boky Torolàlana ho an'ny mpanamory ny mpitari-dalana S Rank natokana ho an'ny pejy 50, izay manasongadina sarintany tokana sy tolo-kevitry ny fivoriambe. Ity votoaty bonus ity dia mikendry ny hanampy ny mpilalao hahatratra ny laharana ambony indrindra amin'ny lalao, hampitombo ny traikefany amin'ny lalao.

Ao amin'ny famerenanay ny Armored Core VI dia nomenay isa 8/10 izy io, manamarika fa mitazona ny mekanika fototra amin'ny karazana hetsika mekanika izy io fa mampiditra fanatsarana sy fanavaozana isan-karazany. Nofaritanay ho fiverenana tsara amin'ny andiany mecha mahazatra izany. Miaraka amin'ny Boky Torolàlana ho an'ny mpanamory, ny mpilalao dia afaka miditra lalindalina kokoa amin'ny saro-pady amin'ny lalao ary mahita paikady vaovao handresena fanamby.

Raha liana amin'ny fanitarana ny fanangonanao mpitari-dalana amin'ny lalao ianao dia azonao atao koa ny manararaotra ny vidin'ny fihenam-bidy amin'ny The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom stratejika tari-dalana. Na ny Edisiona Standard na ny Collector's Edition dia azo alaina amin'ny vidiny midina. Raha jerena ny haben'ny lalao, ny fananana mpitari-dalana dia afaka manatsara ny lalao sy ny fikarohanao.

Aza adino ny fahafahana manafatra mialoha ny Boky Torolàlana ho an'ny Pilot Armored Core VI amin'ny vidiny midina. Izy io dia namana tena ilaina ho an'izay mpankafy ny lalao, manolotra hevitra sarobidy, paikady ary votoaty bonus. Hatsarao ny fahaizanao ary ataovy izay hahazoanao ny traikefanao amin'ny Armored Core VI.

